Чорнобиль для туристів: Зеленському запропонували ще один варіант

Чорнобиль не варто розглядати в якості самостійного туристичного об'єкта. Але його можна включати до екскурсійних маршрутів для іноземців, які приїжджають до Києва.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза, коментуючи ідею президента Володимира Зеленського створити в Чорнобильській зоні "зелений коридор" для туристів.

Дереза наголосив, що іноземних туристів потрібно, в першу чергу, залучати до України.

"Чорнобиль поруч з Києвом. Тому, наприклад, ми туристів залучаємо до Києва, створюючи в столиці інфраструктуру, зону розваг, відпочинку і всього іншого. І при цьому можемо запропонувати одноденну екскурсію до Чорнобиля – як опцію", – зазначив він.

Експерт нагадав, що туристичний бум до Чорнобильської зони розпочався на хвилі успіху серіалу "Чорнобиль" на американському каналі НВО і може так само швидко закінчитися.

"Зараз є певний інтерес, під цей інтерес підприємці створили туристичний продукт у вигляді екскурсій. Але якщо його не підігрівати – то він зникне", – попередив Дереза.

Туристичні маршрути слідами серіалу "Чорнобиль" користуються популярністю Flickr.com / Michael Kötter

Щоб цього не сталося, він порадив включити зону ЧАЕС до переліку постійних туристичних маршрутів і організувати екскурсії на належному рівні.

"Якщо це на рівні "дядя Вася на машині відвезе і покаже" – то попиту не буде", – пояснив Дереза.

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Крім того, він звернув увагу, що в Україні багато інших місць з великим туристичним потенціалом – наприклад, Одеса – де необхідно розвивати інфраструктуру і сервіс.

Влада України вирішила зробити зону ЧАЕС доступною для туристів Flickr.com / Michael Kötter

Як писав OBOZREVATEL, 10 липня президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання указу, "який стане початком перетворення зони відчуження на одну з точок росту для нової України".

В Україні розраховують, що через успіх однойменного серіалу від HBO потік туристів до Чорнобиля збільшиться до 100 тисяч в 2019-му році.

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