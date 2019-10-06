"Чоловіки на кожному кроці": названі найкращі напрямки для жіночого секс-туризму

Секс-туризм для жінок стає все більш популярним і процвітає в країнах Азії, Центральної та Латинської Америки.

Про те, як і де працює індустрія "курортно-романтичних" розваг для жінок, в ефірі ObozTV розповів професійний мандрівник і тревел-блогер Максим Циркель.

За словами Циркеля, подібними послугами користуються багато жінок з розвинених країн Європи.

"В першу чергу, це Німеччина і Скандинавські країни. Це жінки "за 50", можливо навіть "за 60". Вони спеціально купують тури до Таїланду або Домініканської Республіки", – поділився він.

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Блогер уточнив, що жінкам не доводиться шукати собі "ескорт" в готелі чи спеціальних закладах.

"Там це на кожному кроці. Там скрізь стоять чоловіки, готові за певну винагороду просто проводити час з цією дамою, розважати її, приносити їй коктейлі... А можливо і більше, якщо домовляться", – зазначив Циркель.

Жиголо на Карибах готові розважати жінок з багатих європейських країн unsplash.com

Раніше OBOZREVATEL писав про Топ-10 країн, які відвідують з метою секс-туризму як жінки, так і чоловіки. Серед цікавих фішок – "безкоштовні борделі", театр сексу Червоний будинок і готель для розкутих нудистів.

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