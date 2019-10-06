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6 жовтня • оновлено в 17:53
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"Чоловіки на кожному кроці": названі найкращі напрямки для жіночого секс-туризму

8.2т Читати матеріал російською

Секс-туризм для жінок стає все більш популярним і процвітає в країнах Азії, Центральної та Латинської Америки.

Про те, як і де працює індустрія "курортно-романтичних" розваг для жінок, в ефірі ObozTV розповів професійний мандрівник і тревел-блогер Максим Циркель.

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За словами Циркеля, подібними послугами користуються багато жінок з розвинених країн Європи.

"В першу чергу, це Німеччина і Скандинавські країни. Це жінки "за 50", можливо навіть "за 60". Вони спеціально купують тури до Таїланду або Домініканської Республіки", – поділився він.

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Блогер уточнив, що жінкам не доводиться шукати собі "ескорт" в готелі чи спеціальних закладах.

"Там це на кожному кроці. Там скрізь стоять чоловіки, готові за певну винагороду просто проводити час з цією дамою, розважати її, приносити їй коктейлі... А можливо і більше, якщо домовляться", – зазначив Циркель.

Жиголо на Карибах готові розважати жінок з багатих європейських країн

Жиголо на Карибах готові розважати жінок з багатих європейських країн

unsplash.com

Раніше OBOZREVATEL писав про Топ-10 країн, які відвідують з метою секс-туризму як жінки, так і чоловіки. Серед цікавих фішок – "безкоштовні борделі", театр сексу Червоний будинок і готель для розкутих нудистів.

Ранкове шоу "О, Крапівіна!" дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV.

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Теми
Новини ObozTV відпочинок Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Максим Циркель
Теги
Секс відпочінок туризм жінки
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van Dijk Max
van Dijk Max
приехала как то по распределению молодаю учительница на украину , в сельскую школу . На станции ее встречала подвода с председателем колхоза . Едут значит , а ехать было долго , скучно стало учительнице , решила она разговор завести с председателем ,- У нас в Ленинграде за 3 рубля можно педикюр и маникюр очень хороший сделать. Председатель минут 5 помолчал, а потом ответил - а унас за 3 рубля , убьют накуй.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Направления для богатых украинок - дома ничего не получишь, некому!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Kuksov Micha, Съезди в секстур в Чечню,на бутылке посидишь,вафлей чеченских пожуешь.
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Mak Alex
Mak Alex
Kuksov Micha, от ти жигало кооператива озеро,і обслуговуєш іх,щей відкрито визнаєш це позорне явище.
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