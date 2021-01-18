Чим Єгипет дивуватиме туристів 2021 року: ресторан у пустелі

У 2021 році Єгипет сподівається на сплеск туризму. Місцева влада для відпочивальників вигадала нові розваги, щоб зацікавити їх цією країною.

Зокрема, для туристів планують відкрити гробницю Рамзеса I у Долині царів та інші місця. Про це повідомляє "РБК-Україна".

Як відомо, гробниця Рамзеса є однією з найбільш збережених у Долині. Також відкриються могильні вали Нового Царства з безліччю гробниць й антикваріатом – вони розташовані за кілька сотень метрів від піраміди Джосера.

Окрім того, для відпочивальників реалізують масштабний проєкт з екологічним транспортом і першим в історії рестораном із лаунж-зоною в піраміді Гізи. У цьому місці пануватиме атмосфера бедуїнського табору з диванами й килимами.

Зазначимо, що на початку 2021-го також планують відкрити ще кілька ресторанів і кафе.

За словами міністра туризму Єгипту Халеда Ель-Анані, для туристів уперше зроблять офіційний ринок у пустелі, на якому можна буде придбати сувеніри та місцеві товари.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Єгипті запускають програму знижок на авіаквитки й готелі для місцевих та іноземних мандрівників. Зокрема, вона діятиме із 15 січня до кінця лютого 2021-го.