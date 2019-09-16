Чергова смерть росіян у Туреччині: турист розбився через парашут. Відео

У Туреччині помер росіянин, який постраждав під час польоту на водному парашуті в місті Анталья.

Про це повідомляє пресслужба генерального консульства РФ в Антальї в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Лікарям не вдалося врятувати росіянина М.М., 2001 р.н., який був госпіталізований у суботу в результаті нещасного випадку, що трапився під час польоту на водному парашуті. 15 вересня, незважаючи на зусилля медиків, юнак помер, не приходячи до тями", – йдеться у повідомленні.

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НП із хлопцем і його матір'ю трапилася 14 вересня. Під час парасейлінгу обірвався канат, що з'єднував парашут і катер, у результаті туристів сильним поривом вітру відкинуло на пальми, що росли на березі.

Через падіння з висоти росіяни отримали травми різного ступеня тяжкості і були доставлені в міські лікарні.

За даними турецьких ЗМІ, 16 вересня місцеві правоохоронці заарештували власника компанії, що надає послуги з парасейлінгу, а також одного із співробітників фірми. Вони вже дали свідчення у справі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 вересня на турецькому курорті Аланья в басейні готелю Maya World Beach потонула дівчинка з Росії 2013 року народження. Це трапилося через тиждень після того, як у Туреччині трагічно загинула інша дівчинка. 18 серпня у Бодрумі 12-річну росіянку засмоктало в трубу готельного басейну.

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