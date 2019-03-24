Черег агресію Путіна? Wizz Air не пустила в літак відомих російських журналістів

Співробітники авіакомпанії Wizz Air відмовилися пускати на борт літака російських журналістів Олексія Семенова та Дениса Камалягіна, які збиралися відправитися з Риги до Києва.

Як повідомив представник організації "Будинок вільної Росії" Грег Фролов, інцидент відбувся 23 березня нібито через політику авікомпанії щодо громадян РФ.

У коментарі "Громадському" він розповів, що журналісти повинні були взяти участь в презентації книги "Росія і Україна. Дні затемнення", співавторами якої є. У них були заброньовані квитки в столицю України.

"Компанія Wizz Air випустила внутрішнє розпорядження, згідно з яким вони не допускають громадян РФ на свої борти, які летять до Києва, якщо у них немає дипломатичного паспорта або посвідки на проживання", – заявив Фролов.

Він допустив, що авіаперевізник вирішив перестрахуватися через те, що українські прикордонники не завжди пропускають росіян на територію України.

"З іншого боку, вони дали можливість без проблем купити ці квитки, зареєструватися на борт, а при посадці повідомили людям, що їх не пускають на борт. Ми вважаємо цю ситуацію обурливою. Вони не мають права брати на себе обов'язки української держави і вирішувати, кого можна допускати на літаки в Україні, а кого – немає. Ми плануємо направити повний перелік скарг як до них, так і в усі можливі організації, які можуть вплинути на цю компанію ", – зазначив Фролов.

За інформацією Радіо "Свобода", угорський лоукостер послався на обмеження, встановлені України для росіян. Згідно з правилами, чоловіки з російським громадянством у віці від 16 до 60 років можуть відвідати Україну тільки по дипломатичному паспорту, письмове запрошення від близьких родичів – громадян України або якщо є дозвіл на тимчасове або постійне проживання в країні.

"У Дениса та Олексія було запрошення від Центру громадянських свобод (Київ). У курсі їх візиту була прикордонна служба і представники українського уряду", – повідомив організатор заходу Олександр Захаров.

Презентація книги "Росія і Україна. Дні затемнення"

У Державній прикордонній службі України зазначили, що не в курсі про відповідні правила щодо росіян. "Мені невідомо про такі правила, тому я не можу коментувати ситуацію", - заявив спікер ДПСУ Олег Слободян.

Довідка. Книга "Росія і Україна. Дні затемнення" видана в 2019 році під редакцією Льва Шлосберг, Олексія Семенова, Дениса Камалягіна і Світлани Прокопьевой. Вона складена зі статей, які виходили в газеті "Псковська губернія" в 2014 – 2017 роках і розповідали про розвиток війни Росії з Україною. "Псковська губернія" висвітлювала події на Майдані, анексію Криму і військові дії на Донбасі. Газета першою з російських ЗМІ доказово повідомила про загибель псковських десантників на сході України.

Презентація книги "Росія і Україна. Дні затемнення" відбулася в Москві 4 лютого і в Пскові 27 лютого. Передбачалося, що книгу презентують і в Києві.

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