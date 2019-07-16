"Булижники летять із неба": улюблене місце туристів у Криму спіткала нова біда. Фото

У гірському масиві Демерджі, розташованому в околицях анексованої Алушти (Крим), стався серйозний обвал гірських порід.

За інформацією місцевих ЗМІ, це відбулосся в каньйоні річки Артна-Узенін-Дереса, яка є притокою річки Демерджі, між скелею Татли-Кая і масивом Таш-хабах.

Місцеві жителі кажуть, що видовище лякає.

Telegram-канал "Кримський бальзам"

"Коли знаходишся там і уявляєш, як величезні булижники летять з неба, дійсно страшнувато стає. Поруч добре видима стежка, по якій ходять туристи", – пише Telegram-канал "Кримський бальзам".

У той же час, кримські геологи не виключають, що найближчим часом скелі поруч з обвалом продовжать обсипатися.

Telegram-канал "Кримський бальзам"

Telegram-канал "Кримський бальзам"

Telegram-канал "Кримський бальзам"

Telegram-канал "Кримський бальзам"

Як повідомляв OBOZREVATEL, блогери звернули увагу на те, що в анексованому Росією Криму, незважаючи на розпал літа, зовсім немає туристів – пляжі і кафе пустують.

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