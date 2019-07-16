Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Travel

"Булижники летять із неба": улюблене місце туристів у Криму спіткала нова біда. Фото

Читати матеріал російською

У гірському масиві Демерджі, розташованому в околицях анексованої Алушти (Крим), стався серйозний обвал гірських порід.

За інформацією місцевих ЗМІ, це відбулосся в каньйоні річки Артна-Узенін-Дереса, яка є притокою річки Демерджі, між скелею Татли-Кая і масивом Таш-хабах.

Місцеві жителі кажуть, що видовище лякає.

Новини
"Б'ються за лежаки": в мережі показали нові фото "туристичного сезону" в Криму

"Булижники летять із неба": улюблене місце туристів у Криму спіткала нова біда. Фото

Telegram-канал "Кримський бальзам"

"Коли знаходишся там і уявляєш, як величезні булижники летять з неба, дійсно страшнувато стає. Поруч добре видима стежка, по якій ходять туристи", – пише Telegram-канал "Кримський бальзам".

У той же час, кримські геологи не виключають, що найближчим часом скелі поруч з обвалом продовжать обсипатися.

"Булижники летять із неба": улюблене місце туристів у Криму спіткала нова біда. Фото

Telegram-канал "Кримський бальзам"

"Булижники летять із неба": улюблене місце туристів у Криму спіткала нова біда. Фото

Telegram-канал "Кримський бальзам"

"Булижники летять із неба": улюблене місце туристів у Криму спіткала нова біда. Фото

Telegram-канал "Кримський бальзам"

"Булижники летять із неба": улюблене місце туристів у Криму спіткала нова біда. Фото

Telegram-канал "Кримський бальзам"

Як повідомляв OBOZREVATEL, блогери звернули увагу на те, що в анексованому Росією Криму, незважаючи на розпал літа, зовсім немає туристів – пляжі і кафе пустують.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
9
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Grin Ivan
Grin Ivan
Туристов нет? Смеялся. Пляжи забиты места нет где присесть.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сохар Лидия
Сохар Лидия
Grin Ivan, И мы смеемся,с тебя придурка.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel