Буде найбільшим у світі: з'явилися захоплюючі фото нового аеропорту Стамбула

У Стамбулі на початку квітня повноцінно почав працювати новий інноваційний аеропорт, будівництво якого продовжиться до 2023-2025 року.

Зараз він може приймати 90 млн осіб на рік, а за 10 років цей показник хочуть довести до 200 млн. Журналісти LIGA.net провели фоторепортаж величезного об'єкта.

Зведення масштабного проекту включає чотири етапи, які мають бути повністю завершені в 2023 році. Аеропорт включає величезний термінал, розділений на зони прийому внутрішніх і міжнародних рейсів. Від нього відходить п'ять пірсів-блоків і 114 гейтів. Пірси A, B, D і F призначені для міжнародних рейсів, G — для внутрішніх.

Зараз введено в експлуатацію головний будинок терміналу площею 1,4 млн квадратних метрів, чотири злітно-посадкові смуги (ЗПС), диспетчерська вишка та допоміжні приміщення. Площа Duty Free в головному терміналі становить 55 000 кв. м. Ще 32 тисячі кв. м займуть ресторани та кафе.

Аеропорт повноцінно запустився 6 квітня через авіакомпанію Turkish Airlines, яка також виконуватиме рейси в Україну: Київ ("Бориспіль"), Одеса, Харків, Львів, Запоріжжя, Херсон.

LIGA.net

Новий об'єкт у Стамбулі повинен стати найбільшим і найсучаснішим у світі. Загальна площа після завершення будівництва становитиме 76,5 млн кв. м. Аеропорт уже зараз здатний приймати будь-які типи повітряних суден, а стоянка розрахована на 500 літаків.

LIGA.net

LIGA.net

LIGA.net

LIGA.net

LIGA.net

LIGA.net

LIGA.net

LIGA.net

LIGA.net

LIGA.net

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, церемонія відкриття нового аеропорту Стамбула відбулася 29 жовтня. На урочистому заході був присутній президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

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