Безвіз все? Дипломатка сказала, чим загрожує Україні Brexit Британії

Після виходу Великобританії з Європейського Союзу Україні доведеться по-новому вести переговори зі Сполученим Королівством про продовження безвізового режиму.

Про це розповіла послиня України в Лондоні Наталія Галібаренко в інтерв'ю "Укрінформу".

"Як ви знаєте, з 2005 року громадяни Великобританії, як члени ЄС, в'їжджали до нас без віз. Після виходу Сполученого Королівства з ЄС – до грудня 2020 триватиме перехідний період і будуть діяти всі закони Європейського Союзу – ми повинні ухвалити рішення про майбутнє безвізового режиму для громадян цієї держави", – зазначила дипломатка.

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За її словами, питання про непродовження такого пільгового в'їзду не розглядається.

"Але я вважаю, що в таких питаннях, як візи, повинен бути елемент взаємоповаги і взаємоприйнятності. Тобто, якщо ми продовжуємо безвізовий в'їзд в Україну, то сподіваємося також на те, що Великобританія проведе зустрічні кроки", – додала послиня.

За словами Галібаренко, не слід сподіватися, що вже завтра українці зможуть взяти свої біометричні паспорти і з'їздити до Великобританії без візи.

"Ми усвідомлюємо, що Brexit відбувся в тому числі і через міграційні занепокоєння британців. Тому я розумію застереження з боку офіційного Лондона і неготовність протягом тривалого часу йти на кардинальні зміни. Але початок діалогу з нами про спрощення візового режиму – це те, що реально може і має бути. Українці заслуговують. Ми це весь час підкреслюємо і пропонуємо різні варіанти", – резюмувала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 грудня парламент Великобританії підтримав законопроєкт щодо виходу з Європейського Союзу в другому читанні.

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