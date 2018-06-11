В Варшаве встретил молодую девушку-экскурсовода. Ей где-то 22-25 лет. Она вдохновенно рассказывала о восстании в Варшавском гетто во время немецкой оккупации. Одетая во все черное, на ней была еще заколка в виде черной бабочки.

Девушка рассказывала о восстании и его последствиях, и после каждой истории ждала реакцию слушателей. Так она старалась вовлечь нас в страшные события прошлого века. Всем в группе она нравилась, слушатели ее фотографировали и старались запомнить имя. В какой то момент возникла пауза, и один из нас (он британец) вдруг спросил у нее, что она думает о Европейском Союзе.

Ему, как пережившему Брексит, интересно было услышать мнение той, чья страна выглядит "последним бастионом Европы" на восточных границах "европейской цивилизации".

Девушка глубоко вдохнула, пытаясь собрать мысли, чтобы точно выразить их на английском, так как вопрос об отношениях Poland-EU выходил за рамки ее экскурсионной программы, которую она знала на зубок. На минутку показалось, что спрашивающий британец замер в ожидании ответа - как будто весь мир закрутился вокруг этой несчастной работницы музея, а мы стояли не в Варшаве, а оказались в зрительном зале театра "Долби" в Лос-Анджелесе, где раздают “Оскары”.

Фонарь, которым подесвечивается зал в музее восстания для передачи атмосферы нацистской оккупации, как будто специально прошелся по лицу девушки. Ее белые косички и черная бабочка на них теперь показались мне такими загадочными и будоражащими - я словил себя на мысли, что мне вдруг тоже стало интересно - что же она думает об этом всем "и вообще".

- Этот Европейский Союз, нуу, у нас в Польше, это только мое мнение, ну, это как советская оккупация была, я вам рассказывала. Сейчас тоже также много правил, которые они принесли к нам…

Британец понимающе закивал головой.

Так девушка-экскурсовод ответила на вопрос. А затем, как ни в чем не бывало, продолжила свой исторический рассказ. На очереди были сведения о советской пропаганде.

А я задумался о том, где же в сознании девушки проходит граница между сообщениями газеты "Правда" тех лет и выпусками новостей RT наших дней?

Пост взят с Facebook-страницы Алексея Мацуки.