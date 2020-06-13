З 15 червня Україна планує відновити регулярне міжнародне авіасполучення.

У зв'язку з цим, аеропорт "Бориспіль" оприлюднив список правил, які варто дотримувати пасажирам, щоб убезпечити себе від зараження коронавірусом.

В аеропорту повідомили, що з початком карантину, викликаного COVID-19, деякі робочі процеси були вимушено змінені, а заходи безпеки додатково посилені для забезпечення максимального захисту пасажирів і співробітників аеропорту.

kbp.aero "Бориспіль" ввів нові правила для пасажирів: що потрібно знати обов'язково

Ці заходи були достатніми для обслуговування спеціальних і вантажних рейсів. Але з відновленням регулярного авіасполучення аеропорт "Бориспіль" додатково вносить зміни в технології обслуговування пасажирів, а саме: організацію проходження обов'язкових формальностей, перебування в аеровокзальному комплексі, а також до організації внутрішніх процесів роботи аеропорту і контрагентів, що працюють на території аеропорту.

Всі нововведення розроблені і впроваджені відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), Міжнародної організації цивільної авіації (IСAO), Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА), Міжнародної ради аеропортів (ACI), Державної авіаційної служби України та Міністерства охорони здоров'я України.

У нинішніх нових умовах пасажиру необхідно бути більш відповідальним і ще ретельніше, ніж зазвичай, готуватися до подорожі. Тому, ми закликаємо вас заздалегідь ознайомитися з правилами аеропортів вильоту і прильоту, а також правилами перетину кордону і вимогами до перебування в країні прильоту.

Уважно ознайомтеся з новими правилами і зверніть увагу на те, що з 15 червня 2020 року всі рейси Міжнародного аеропорту "Бориспіль" будуть обслуговуватися в терміналі D.

Бориспіль ввів нові правила для пасажирів kbp.aero

Бориспіль ввів нові правила для пасажирів kbp.aero

Бориспіль ввів нові правила для пасажирів kbp.aero

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, коли в "Борисполі" з'явиться біометричний контроль.