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14 вересня • оновлено в 18:13
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Біля популярного курорту в Греції сталася серйозна НП: фото з місця

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Поблизу курортного міста Лутракі (Греція) в суботу, 14 вересня, сталася масштабна лісова пожежа.

Про це повідомив спецкореспондент OBOZREVATEL. Попередньо, загоряння в підніжжі гірського хребта Геранія відбулося близько 15:00, станом на 17:00 загасити вогонь не вдалося.

У місті витає сильний запах гару, а також літає попіл. НП супроводжується шквальним вітром, що ускладнює спроби ліквідувати полум'я.

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Фото з місця НП

Фото з місця НП

На місці працюють правоохоронці та рятувальники. До гасіння залучено вертоліт, який набирає воду з моря та виливає на схил гори.

Біля популярного курорту в Греції сталася серйозна НП: фото з місця

Фото з місця НП

Біля популярного курорту в Греції сталася серйозна НП: фото з місця

Фото з місця НП

Біля популярного курорту в Греції сталася серйозна НП: фото з місця

Фото з місця НП

Біля популярного курорту в Греції сталася серйозна НП: фото з місця

Фото з місця НП

Біля популярного курорту в Греції сталася серйозна НП: фото з місця

Фото з місця НП

Як писав OBOZREVATEL:

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Місце
Греція
Теги
пожежа фотографии
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