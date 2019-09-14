Біля популярного курорту в Греції сталася серйозна НП: фото з місця

Поблизу курортного міста Лутракі (Греція) в суботу, 14 вересня, сталася масштабна лісова пожежа.

Про це повідомив спецкореспондент OBOZREVATEL. Попередньо, загоряння в підніжжі гірського хребта Геранія відбулося близько 15:00, станом на 17:00 загасити вогонь не вдалося.

У місті витає сильний запах гару, а також літає попіл. НП супроводжується шквальним вітром, що ускладнює спроби ліквідувати полум'я.

Фото з місця НП

На місці працюють правоохоронці та рятувальники. До гасіння залучено вертоліт, який набирає воду з моря та виливає на схил гори.

Фото з місця НП

Фото з місця НП

Фото з місця НП

Фото з місця НП

Фото з місця НП

Як писав OBOZREVATEL:

У липні в результаті сильного шторму, дощів і граду в адміністративному районі Халкідікі в Греції загинули шість відпочивальників, серед яких двоє дітей, ще близько сотні постраждали. Жертви були туристами з Чехії, Румунії та Росії.

У серпні пожежа охопила гору Гімметус у передмісті Афін, перекинувшись туди із житлового сектора, який розташувався на її схилах. Полум'я було видно навіть у центрі грецької столиці.

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