Безвіз для України: куди можна їхати хоч завтра

20 березня Україна отримала безвізовий режим ще з однією країною - Катаром . Тепер без оформлення візи українці можуть перебувати в цій країні до 90 днів. Ті ж умови діють і для громадян Катару, які приїхали в Україну.

Про те, куди ще можна вирушити з України, не оформлюючи візу або отримавши її за спрощеною процедурою, читайте в матеріалі "Обозревателя".

Відзначимо, що раніше у Катару і так діяв спрощений візовий режим для України і ще 79 країн. Але ця лібералізація сталася на тлі кризи в країнах Перської затоки. Ці правила передбачали, що українці можуть перебувати в Катарі без візи протягом 30 днів, тоді як громадяни більшості країн ЄС мали право на 90 днів. Тепер, після підписання між Україною і Катаром угоди про безвіз, право перебувати в цій країні до 90 днів стосується і українців.

Кувейт. З 18 квітня 2018 року спрощений візовий режим буде в України і з Кувейтом. Про це домовилися під час зустрічі президент України Петро Порошенко і емір держави Кувейт шейх Сабах Аль-Ахмед Аль-Джабер ас-Сабах. Українцям потрібно буде оформляти візи, але це буде робитися або в міжнародному аеропорту Кувейту, або в електронному вигляді.

Японія. З початку 2018 року Японія спростила вимоги для короткострокового перебування на її території громадян України. Йдеться про збільшення терміну дії віз з трьох до п'яти років максимум і про введення багаторазових віз з трирічним терміном дії і 30-денним максимальним перебуванням. Коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткострокового перебування, також було розширение.

Спрощуються і фінансові аспекти - при самостійній оплаті поїздки заявнику не треба буде надавати документи від гаранта.

ОАЕ. Подарунком українцям під ялинку в 2017 році стала і домовленість президента Петра Порошенка про безвіз з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Оформлення візи в цю країну було одним з найдорожчих.

ЄС. Безвізовий режим з ЄС працює з 11 червня 2017 року. Без оформлення візи відвідати можна практично будь-яку країну Союзу. А ще Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Ці країни не є членами ЄС, але вони - частина Шенгенської угоди.

Як повідомив на початку березня президент Петро Порошенко, безвізом з ЄС вже встигли скористатися майже 500 тис. громадян України.

Відзначимо, що без візи поїхати в ЄС можна тільки за допомогою біометричного закордонного паспорта. Також з собою повинні бути зворотні квитки, документи, що підтверджують мету поїздки, термін перебування і місце проживання, і достатня сума грошей. Для кожної країни ця сума різна і дізнатися, скільки саме грошей потрібно з розрахунку на один день перебування можна на сайтах посольств.

Як повідомляв "Обозреватель", в Україні офіційно починає працювати найбільший лоукост-авіаперевізник Ryanair . Перші рейси заплановані на жовтень 2018 року.