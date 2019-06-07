ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Travel

Без води та їжі: українцям назвали 13 правил для безпечної відпустки

411Читати матеріал російською

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало перелік правил, яких слід дотримуватися для безпечної відпустки.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, українцям підготували докладну медичну пам'ятку для туриста. Чиновники розповіли, що потрібно знати, щоб забезпечити собі здоровий відпочинок.

1. Інфекції

Перед відпусткою ознайомтеся з базовою інформацією про санітарно-епідеміологічну ситуацію в країні на сайті МЗС.

Новини
Рекордні вихідні у червні: скільки відпочивати, як оплатять і що з відпусткою

2. Щеплення

Подбайте про медичне страхування - воно може допомогти в критичній ситуації. Намагайтеся також уникати хворих людей, прибувши в нову країну.

3. Аптечка

Візьміть з собою знеболюючі, антисептик і засіб для захисту від сонця (якщо це жаркі країни).

4. Вода

Пийте тільки воду в пляшках. Якщо такої можливості немає, воду потрібно кип'ятити.

Відпустка

Відпустка

5. Басейн

Опитування Американської ради з питань якості води та здоров'я показав, що більше половини людей не приймають душ перед тим, як зайти в басейн. Кожен четвертий зізнався, що хоч раз ходив у туалет, не виходячи з басейну. 17% опитаних визнали, що діарея не зупинить їх від користування басейном.

6. Дотримуйтесь правил

Уважно читайте попереджувальні таблички, дотримуйтеся законів і правила - вони можуть уберегти вас, наприклад, від отруйних павуків або змій.

літній курорт

літній курорт

7. Тварини

Тримайтеся на відстані від тварин, особливо диких. Не годуйте їх з рук. Якщо вас вкусила дика тварина, негайно зверніться за медичною допомогою.

8. Захист від комах, змій і кліщів

Плануючи відпочинок на природі, вибирайте одяг, який максимально закриває тіло.

9. Тату, манікюр і догляд за шкірою

Не робіть татуювання, манікюр та інші салонні послуги в установах, які не викликають довіри. Через кров передаються небезпечні хвороби: ВІЛ, гепатит B і С. Вони передаються також статевим шляхом, тому варто пам'ятати про контрацепцію.

Новини
Чотири дні за комп'ютер: українці можуть піти в додаткову відпустку

10. Гігієна

Якщо не впевнені в якості прибирання в готелі, продезінфікуйте вимикачі і ручки дверей. Пульт від телевізора краще відразу помістити в поліетиленовий пакет. Не забувайте регулярно мити руки і дезінфікувати свій мобільний телефон.

11.Овочі та фрукти

Овочі та фрукти краще не тільки мити, але і чистити, якщо є найменші сумніви щодо якості води.

12. Вулична їжа

Будьте обережні з вуличною їжею, особливо з морепродуктами. Наприклад, рифова риба може містити сігуатоксін (токсин деяких водоростей, які живуть у рифів і якими харчується риба). Уникайте також страв з недостатньою термічною обробкою - стейк з кров'ю, яйця-пашот, шашлик.

Відпочинок влітку

Відпочинок влітку

13. Джетлаг

Джетлаг - це неузгодженість циркадного ритму людини з природним добовим ритмом, викликане швидкою зміною часових поясів при авіаперельоті. Перед перельотом треба досить відпочивати, почати поступово підлаштовуватися під "новий" режим і розслаблятися перед тим, як лягти спати.

Також в МОЗ назвали основні небезпеки, які можуть підстерігати в подорожі.

На "діарею мандрівників" можуть вплинути нова їжа, вода і навіть довкілля, точніше мікроорганізми, які в них містяться.

Комахи такі, як комарі, кліщі і мухи, також становлять небезпеку для туристів. Вони можуть переносити небезпечні хвороби: малярію, вірус Зіка, лейшманіоз, хворобі Лайма, кліщовий енцефаліт, японський енцефаліт, жовту лихоманку, сонну хворобу, вірус Чікунгунью.

Пляж

Пляж

Дикі тварини теж є природним резервуаром збудників багатьох хвороб. Вони можуть бути заражені сказом або навіть переносити чуму, пташиний грип, віруси Марбург і Ебола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тривалість щорічної відпустки в Україні можуть збільшити з 24 до 28 днів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'явідпусткавідпочіноктуризм
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel