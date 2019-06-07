Без води та їжі: українцям назвали 13 правил для безпечної відпустки

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало перелік правил, яких слід дотримуватися для безпечної відпустки.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, українцям підготували докладну медичну пам'ятку для туриста. Чиновники розповіли, що потрібно знати, щоб забезпечити собі здоровий відпочинок.

1. Інфекції

Перед відпусткою ознайомтеся з базовою інформацією про санітарно-епідеміологічну ситуацію в країні на сайті МЗС.

2. Щеплення

Подбайте про медичне страхування - воно може допомогти в критичній ситуації. Намагайтеся також уникати хворих людей, прибувши в нову країну.

3. Аптечка

Візьміть з собою знеболюючі, антисептик і засіб для захисту від сонця (якщо це жаркі країни).

4. Вода

Пийте тільки воду в пляшках. Якщо такої можливості немає, воду потрібно кип'ятити.

Відпустка

5. Басейн

Опитування Американської ради з питань якості води та здоров'я показав, що більше половини людей не приймають душ перед тим, як зайти в басейн. Кожен четвертий зізнався, що хоч раз ходив у туалет, не виходячи з басейну. 17% опитаних визнали, що діарея не зупинить їх від користування басейном.

6. Дотримуйтесь правил

Уважно читайте попереджувальні таблички, дотримуйтеся законів і правила - вони можуть уберегти вас, наприклад, від отруйних павуків або змій.

літній курорт

7. Тварини

Тримайтеся на відстані від тварин, особливо диких. Не годуйте їх з рук. Якщо вас вкусила дика тварина, негайно зверніться за медичною допомогою.

8. Захист від комах, змій і кліщів

Плануючи відпочинок на природі, вибирайте одяг, який максимально закриває тіло.

9. Тату, манікюр і догляд за шкірою

Не робіть татуювання, манікюр та інші салонні послуги в установах, які не викликають довіри. Через кров передаються небезпечні хвороби: ВІЛ, гепатит B і С. Вони передаються також статевим шляхом, тому варто пам'ятати про контрацепцію.

10. Гігієна

Якщо не впевнені в якості прибирання в готелі, продезінфікуйте вимикачі і ручки дверей. Пульт від телевізора краще відразу помістити в поліетиленовий пакет. Не забувайте регулярно мити руки і дезінфікувати свій мобільний телефон.

11.Овочі та фрукти

Овочі та фрукти краще не тільки мити, але і чистити, якщо є найменші сумніви щодо якості води.

12. Вулична їжа

Будьте обережні з вуличною їжею, особливо з морепродуктами. Наприклад, рифова риба може містити сігуатоксін (токсин деяких водоростей, які живуть у рифів і якими харчується риба). Уникайте також страв з недостатньою термічною обробкою - стейк з кров'ю, яйця-пашот, шашлик.

Відпочинок влітку

13. Джетлаг

Джетлаг - це неузгодженість циркадного ритму людини з природним добовим ритмом, викликане швидкою зміною часових поясів при авіаперельоті. Перед перельотом треба досить відпочивати, почати поступово підлаштовуватися під "новий" режим і розслаблятися перед тим, як лягти спати.

Також в МОЗ назвали основні небезпеки, які можуть підстерігати в подорожі.

На "діарею мандрівників" можуть вплинути нова їжа, вода і навіть довкілля, точніше мікроорганізми, які в них містяться.

Комахи такі, як комарі, кліщі і мухи, також становлять небезпеку для туристів. Вони можуть переносити небезпечні хвороби: малярію, вірус Зіка, лейшманіоз, хворобі Лайма, кліщовий енцефаліт, японський енцефаліт, жовту лихоманку, сонну хворобу, вірус Чікунгунью.

Пляж

Дикі тварини теж є природним резервуаром збудників багатьох хвороб. Вони можуть бути заражені сказом або навіть переносити чуму, пташиний грип, віруси Марбург і Ебола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тривалість щорічної відпустки в Україні можуть збільшити з 24 до 28 днів.

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