Антиселфі: блогерка фотографується на тлі визначних пам'яток, прикидаючись мертвою

Художниці і блогерці Стефані Лі Роуз настільки набридли однотипні і неприродні селфі, що вона вирішила з ними боротися. І тепер, подорожуючи по світу, вона фотографується на тлі популярних пам'яток, прикидаючись мертвою.

Дівчина лягає на землю обличчям вниз, і її анітрохи не бентежать здивовані погляди перехожих. Знімки Стефані публікує на особистій сторінці в Instagram.

Фото з Instagram

"Ми живемо в культурі, де всі збожеволіли на віртуальній реальності. Нічого не виглядає так, як насправді, особливо на фотографіях. Все підкреслюється аерографом, кольору і світло посилюються, все штучне. Все це постановка. А ми всі просто актори", — коментує публікації блогерка.

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Зазначимо, що свої фото Стефані називає "антиселфі". Ними вона хоче нагадати людям, що життя швидкоплинне, а найважливіше — це те, що відбувається прямо зараз, в цю секунду.

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в соцмережах з'явилося фото, на якому тревел-блогерка Патриція Алехос Монзон позувала перед потягом, що рухався просто на неї.

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