Албанію "зім'яв" найпотужніший за 30 років землетрус: фото і відео руйнувань

У суботу, 21 вересня, в Албанії трапився найсильніший за останні 30 років землетрус, у результаті якого 68 осіб були травмовані.

Про це повідомляє Albanian Daily News. Магнітуда підземних поштовхів склала 5,8 (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Епіцентр землетрусу розташовувався недалеко від портового міста Дуррес, приблизно в 60 кілометрах на північний захід від столиці країни Тирани. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

В Албанії трапився найсильніший за 30 років землетрус Twitter EMSC

В Албанії трапився найсильніший за 30 років землетрус Twitter EMSC

Через кілька хвилин трапився новий поштовх магнітудою 5,0 у тому ж районі і знову з осередком на глибині 10 км. Після цього пройшла серія афтершоків.

Албанію зім'яв потужний землетрус Twitter Alice Taylor

Албанію зім'яв потужний землетрус Twitter Alice Taylor

Всіх постраждалих доставили в місцеві лікарні.

У містах тряслися будівлі, цегла та частини стін падали на автомобілі, а жителі в страху покидали свої домівки. Зруйновані були близько 90 будівель у Дурресі і Тирані. Деякі машини також пошкодили падаючі уламки.

В Албанії трапився потужний землетрус AFP

В Албанії трапився потужний землетрус AFP

В Албанії трапився потужний землетрус AFP

В Албанії трапився потужний землетрус AFP

В Албанії трапився потужний землетрус AFP

В Албанії трапився потужний землетрус AFP

В Албанії трапився потужний землетрус AFP

В Албанії трапився потужний землетрус AFP

В Албанії трапився потужний землетрус AFP

В Албанії трапився потужний землетрус Twitter isamyzyraj

В Албанії трапився потужний землетрус Twitter isamyzyraj

В Албанії трапився потужний землетрус Twitter isamyzyraj

TERREMOTO DE MÉDIA INTENSIDADE ASSUSTA A ALBÂNIA - Um terremoto de 5,8 pontos na escala Richter atingiu neste sábado (21) a # Albânia e deixou ao menos 68 feridos, além de grandes danos materiais. Houve muito pânico nas ruas da cidade, em decorrência do tremor. pic.twitter.com/EidmR1ibSC - Explora Digital (@digital_explora) September 22, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Албанії 1 червня було зафіксовано землетрус магнітудою 5,2, у результаті чого постраждали люди.

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