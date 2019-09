Албанію "зім'яв" найпотужніший за 30 років землетрус: фото і відео руйнувань

У суботу, 21 вересня, в Албанії трапився найсильніший за останні 30 років землетрус, у результаті якого 68 осіб були травмовані.

Про це повідомляє Albanian Daily News. Магнітуда підземних поштовхів склала 5,8 (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Епіцентр землетрусу розташовувався недалеко від портового міста Дуррес, приблизно в 60 кілометрах на північний захід від столиці країни Тирани. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

Через кілька хвилин трапився новий поштовх магнітудою 5,0 у тому ж районі і знову з осередком на глибині 10 км. Після цього пройшла серія афтершоків.

Всіх постраждалих доставили в місцеві лікарні.

У містах тряслися будівлі, цегла та частини стін падали на автомобілі, а жителі в страху покидали свої домівки. Зруйновані були близько 90 будівель у Дурресі і Тирані. Деякі машини також пошкодили падаючі уламки.

The #earthquake causes damage to the building of the Geology Dept of University of #Tirana, #Albania. # tërmet - @LastQuake pic.twitter.com/RzlYUcLWpN