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Албанію "зім'яв" найпотужніший за 30 років землетрус: фото і відео руйнувань

2.2т Читати матеріал російською

У суботу, 21 вересня, в Албанії трапився найсильніший за останні 30 років землетрус, у результаті якого 68 осіб були травмовані.

Про це повідомляє Albanian Daily News. Магнітуда підземних поштовхів склала 5,8 (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Епіцентр землетрусу розташовувався недалеко від портового міста Дуррес, приблизно в 60 кілометрах на північний захід від столиці країни Тирани. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

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В Албанії трапився найсильніший за 30 років землетрус

В Албанії трапився найсильніший за 30 років землетрус

Twitter EMSC

В Албанії трапився найсильніший за 30 років землетрус

В Албанії трапився найсильніший за 30 років землетрус

Twitter EMSC

Через кілька хвилин трапився новий поштовх магнітудою 5,0 у тому ж районі і знову з осередком на глибині 10 км. Після цього пройшла серія афтершоків.

Албанію зім'яв потужний землетрус

Албанію зім'яв потужний землетрус

Twitter Alice Taylor

Албанію зім'яв потужний землетрус

Албанію зім'яв потужний землетрус

Twitter Alice Taylor

Всіх постраждалих доставили в місцеві лікарні.

У містах тряслися будівлі, цегла та частини стін падали на автомобілі, а жителі в страху покидали свої домівки. Зруйновані були близько 90 будівель у Дурресі і Тирані. Деякі машини також пошкодили падаючі уламки.

В Албанії трапився потужний землетрус

В Албанії трапився потужний землетрус

AFP

В Албанії трапився потужний землетрус

В Албанії трапився потужний землетрус

AFP

В Албанії трапився потужний землетрус

В Албанії трапився потужний землетрус

AFP

В Албанії трапився потужний землетрус

В Албанії трапився потужний землетрус

AFP

В Албанії трапився потужний землетрус

В Албанії трапився потужний землетрус

AFP

В Албанії трапився потужний землетрус

В Албанії трапився потужний землетрус

AFP

В Албанії трапився потужний землетрус

В Албанії трапився потужний землетрус

AFP

В Албанії трапився потужний землетрус

В Албанії трапився потужний землетрус

AFP

В Албанії трапився потужний землетрус

В Албанії трапився потужний землетрус

AFP

В Албанії трапився потужний землетрус

В Албанії трапився потужний землетрус

Twitter isamyzyraj

В Албанії трапився потужний землетрус

В Албанії трапився потужний землетрус

Twitter isamyzyraj

В Албанії трапився потужний землетрус

В Албанії трапився потужний землетрус

Twitter isamyzyraj

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Албанії 1 червня було зафіксовано землетрус магнітудою 5,2, у результаті чого постраждали люди.

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Місце
Албанія
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