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14 червня • оновлено в 00:18
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/ Travel

Албанія почала приймати туристів

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У п'ятницю, 12 червня, Албанія прийняла перший чартерний рейс з туристами з Білорусі.

Вони прибули в міжнародний аеропорт Тірани. Про це повідомляє албанське агентство АТА.

Туристичний чартер організувала компанії "Бєлавіа", національний авіаперевізник Білорусі.

Албанія почала приймати туристів

Албанія почала приймати туристів

eurointegration.com.ua

Відомо, що чартерні рейси будуть виконуватися протягом літа два рази на тиждень по вівторках і п'ятницях.

Прем'єр-міністр Еді Рама опублікував фотографії прибуття перших білоруських туристів. Пасажирам влаштували святкову зустріч, але всі вони дотримувалися правил гігієни – були в масках, а на вході в термінал їм вимірювали температуру.

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Тема
Коронавірус
Місце
Албанія тирана
Тег
туризм
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