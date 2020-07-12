"7 чудес України": запрошують Подільські товтри

Микола Томенко Travel 15:00, 12.07.2020

Є в Україні таке місце, де прадавні рифи все ще пам`ятають коли були дном моря, де після всіх воєн вітер нині гуляє вільно водними хвилями, а від місцевих краєвидів перехоплює дух. В подорож вас запрошують Подільські товтри – переможець акції "7 природних чудес України"

Для туриста-початківця розповім, що товтри – це скелясті вапнякові пасма, які з'явився не внаслідок тектонічних процесів, а утворені живими організмами. Для них характерний світло-сірий колір, який у поєднанні з водою перетворює навколишню природу на казкову.

Подільські товтри входять до однойменного Національного природного парку, який розташований в Хмельницькій області і межує в трьох районах: Городоцькому, Чемеровецькому район та Кам'янець-Подільському, де природна краса тісно переплетена з історичними пам`ятками. Тут досі є залишки легендарного поселення, яке активно займалось торгівлею, адже тут проходив всім відомий Шовковий шлях.

Щоб максимально насолодитись природою місця, слід все ж скористатися човном. Річка Дністер своїми потоками віднесе вас у наймальовничіші місця, які створила природа. Слід також скористатися послугами екскурсовода, і не забудьте попросити його розповісти легенди про пастуха, який помстився злому панові та про кохану дівчину Устима Кармалюка.

Слід також побувати в Бакоті. Там знаходиться монастир, який не відноситься до жодної з конфесій, а поряд –цілющі джерела.

Загалом товтр налічено 161. Кожна з них ховає цікаві історії. Вдягайте зручне взуття, не забудьте купальники та плавки і вирушайте знайомитись з Подільськими товтрами, адже про це місце треба не читати, його треба побачити.

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