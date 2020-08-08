Україна починається з Бердичева. Так про містечко на Житомирщині писав французький письменник Оноре де Бальзак. Нині Бердичів є одним з переможців всеукраїнської акції "7 чудес України: історичні міста та містечка".

Сьогодні Україна та світ відзначає цікаве свято – День пива. Хоч місто і славиться своїм хмільним напоєм, та все ж це далеко не основна перлина міста.

Головною святинею Бердичева вважають монастир Босих кармелітів. Тут нині перебуває Чудотворна ікона матері Божої Бердичівської. Її монастиреві подарував воєвода Януш Тишкевич. Родині його належала і фортеця, зведена у ХVI столітті. Це – лише копія оригінального Образа. Та навіть її вважають цілющою

На території монастиря діють два музеї – Джозефа Конрада, поляка за походженням,класика англійської літератури та уродженця української землі. А також музей історії міста, в якому знаходяться речі побуту жителів, єврейської общини, а також декілька музичних інструментів, серед яких і рояль 18 століття.

Історія Бердичева тісно переплетена і з єврейською культурою. Неподалік центру могила цадика Леві Іцхака Бердичівського. Ще за життя його визнали лідером хасидизму на Волині. Некрополь став місцем паломництва хасидів з усього світу. Своє ім’я в історію Бердичева вписав і Оноре де Бальзак.

У костелі Святої Варвари французький письменник повінчався з польською графинею Евеліною Ганською. Цьому шлюбу передували 10 років листувань. До костьолу часто приходять закохані, щоб долучитись до романтичної історії.

Історики розповідають що місцеву архітектуру, великодушність мешканців та 77 способів приготування хліба Бальзак вважав головними атрибутами міста і записав у своєму щоденнику: "Нарешті я побачив справжній степ. Бо Україна починається в Бердичеві. Все, що я бачив до цього, нічого не варте. Тут починається український чорнозем."

В своїх листах до друзів та родичів він також називав Україну "царством квітів і зелені", тому його по праву можна назвати основним популяризатором нашої країни в 19 століття.

Історія Бердичева також пов’язана зі становленням Української державності. 1917 року в ніч з 2 на 3 грудня війська Центральної Ради вигнали з міста більшовиків і комендантом міста став генерал Павло Скоропадський – майбутній гетьман Української держави. В місцевому театрі Симон Петлюра та делегати військового з’їзду обговорювали ідею Скоропадського про необхідність створення власного українського війська. Якби цей план реалізувала Центральна Рада, історія нашої країни та всієї Європи могла б бути зовсім інакшою.

Пишаються у місті не лише історичним минулим. На центральній площі Бердичева – пам’ятник пиву. Містяни так полюбляють свій хмільний напій, який виробляють за оригінальним рецептом ось уже понад 100 років, що вирішили його увіковічнити.

Одним із визначних українців, які народились в Бердичеві, є Всеволод Нестайко, чиї твори для дітей видані мало не 30 мовами світу. Існує легенда, що мати, народжуючи сина, читала Ремарк. Акушером був старий єврей, який урочисто оголосив: "Мадам, здається у вас з’явився письменник!".

Більше про місто перед поїздкою ви можете дізнатись з нашого фільму "7 історичних міст та містечок: Бердичів".

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