7 чудес України: їдемо на Синевир

Є на Закарпатті багато озер, але найчарівнішим вважається озеро Синевир – переможець акції "7 природних чудес України".Розташована водойма на висоті 1000 м над рівнем моря в однойменному Національному природному парку.

Тут п`янить від пахощів польових трав, тут чиста водна поверхня виграє тисячами сонячних усмішок.

Дістатись сюди досить просто, оскільки маршрут до водойми популярний. В мережі можна знайти безліч пропозицій на різний гаманець. Місцеві мешканці вже звикли до потоку туристів, тому знайти місце де переночувати проблем не буде.

Морське око

Озеро Синевир має унікальну блакитну поверхню. У безводдя, ніби зіниця, з`являється острівець, який робить водойму схожу на око.

Утворилось озеро в наслідок землетрусу приблизно 10 тис років тому і сьогодні складається з двох частин – глибшої та мілкішої. Його площа складає 5 га, а найбільша глибина – 20м. Озеро не тільки глибоке, але й дуже холодне. Навіть у найбільшу спеку прогрівається всього 1-2 метри, що робить його дуже привабливим місцем для життя форелі.

Озеро оповите безліччю легенд, про них краще запитати екскурсовода або місцевих. Але одна з них змушує кров застигати в жилах. Люди говорять, що один мольфар втік в гори через тугу за коханою. Якось в лісі він знайшов голову собаки та тіло людини й оживив страшну істоту. Досі місцеві не можуть точно визначити хто ж саме нападає на худобу – чи це вовки та лисиці, чи хтось значно страшніший.

Крім озера в природному парку є ще одна окраса – реабілітаційний центр для ведмедів. Важко повірити у всі ті страшні історії, які розповідають працівники. Не хочеться навіть думати про те, що людина може так знущатися над природою. Когось забрали з цирку, когось з мисливських угідь, де на них тренували собак, когось з жахливого приватного утримування. В центрі про ведмедів піклуються, їх лікують та годують, а деяких навіть відпускають у дику природу на 12 га парку, який облаштований для їхнього комфорту.

Більше інформації ви можете дізнатись переглянувши наші фільми "7 природних чудес України", де про озеро Синевир та парк загалом більше інформації. Але як і будь-яке інше справжнє чудо, його треба побачити на власні очі.