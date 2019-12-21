Сан-Франциско удивительное место. Изучая этот город активными пешими прогулками каждые выходные, даже спустя год мне удавалось находить что-то новое. В стандартных советах для путешественников вы сможете найти Пирс 39, смотровую на Golden Gate Bridge, и извилистую улочку Lombard Street. Но самые красивые места спрятаны от глаз туристов. Как фотографу, снимающему свадебные и семейные фотосессии, мне приходилось постоянно искать новые локации для съемок. К моему удивлению, даже местные жители о некоторых локациях узнавали от меня.

Marshall's Beach

Безусловной главная достопримечательность Сан-Франциско — мост Golden Gate. Масштабный, красивый, и гораздо больше, чем я его представляла. Тем не менее, пройти пешком его не составит большого труда. Вариантов обзорных площадок множество. Из самых стандартных — смотровая возле Golden Gate Bridge Welcome Center. Кроме того, прямо от этого места вы можете начать прогулку по мосту и дойти на противоположную сторону залива и смотровой Battery Spencer. Длина моста — чуть менее 2 км.Правда рекомендую посмотреть в прогнозе погоды силу ветра, иначе удовольствия от прогулки вы не получите. Что касается пляжей с видом на мост, то главным для туристов считается Baker Beach. Тем не менее, если у вас есть немного больше времени и желания совершить настоящий мини-хайк по холмам Сан-Франциско, отправляйтесь на Marshall's Beach. Около 15 минут вниз по холмам и вы увидите один их самых красивых видов на визитную карточку города — мост. Приходите сюда встречать закат или просто посмотреть как мост то прячется, то выглядывает из-под туманов города.

Ina Coolbrith Park

Одно из мест, которое было обнаружено мной только спустя год проживания в Сан-Франциско. Прихватите кофе и выпечку из местного магазинчика, а потом будьте готовы идти по ступенькам вверх. Вид который перед вам откроется - точно того стоит. В парке также немноголюдно, так что это лучший момент сесть на лавочку, и устроить себе перекус с самым красивым видом на центр города. После, поднимайтесь еще выше, ближе к Russian Hill-Vallejo Street, и если вам повезет, можете застать полсотни зеленых попугаев где-то на деревьях парка.

Fort Funston

Мне повезло жить в 7 минутах пешей доступности от этого места. Боюсь сказать сколько часов я провела там, поэтому могу утверждать точно, что это абсолютно стоит посещения. Именно тут больше всего ощущается мощь океанских волн и ветра, который может буквально снести с ног. Рядом находиться собачий пляж, поэтому не удивляйтесь количеству местных жителей на прогулке с собаками. Коренные жители шутят, что Сан-Франциско это город, где больше собак, чем детей.

China Beach & Sea Cliff

Еще один уютный маленький пляж в окружении огромных скал и видом на тот самый мост. За исключением серферов и рыбаков, обычно там никого. Рядом совершенно прекрасный и один их самых дорогих районов Сан-Франциско — Sea Cliff. Просто гуляйте по улочкам, и заряжайтесь энергией денег. Дома в этом месте стоят от десятков миллионов дол.

Sutro Baths

Еще пару лет назад это место было закрыто для помещения, а последние пару лет стало излюбленным местом для проведения фотосессий. Еще в 60 годах тут был огромный бассейн со стеклянной крышей от которого после пожара остались только руины. Дальше двигайтесь правее, там вам и эвкалиптовый лес и Point Lobos с потрясающим видом на Тихий. Немного дальше Lands End, что в переводе, да и в прямом смысле означает край земли — именно это самая крайняя точка континентальной суши.

Pier 7 & Pier 14

Практически в каждом путеводителе вы найдете рекомендации посетить пирс 39. И отговаривать я вас не буду — морских котиков в таком количестве вы вряд ли еще встретите. Правда количество людей там не меньше. Поэтому вместо этого предлагаю прогуляться по пирсу 7 и 14 — оба прекрасные и совершенно разны. C одной стороны изумительный вид на город, а с другой стороны еще один мост Bay Bridge.

Grace Cathedral

Смотря на собор Grace Cathedral можно почувствовать что ты очутился где-то в Париже, но нет, это все по прежнему Сан-Франциско. Хотя какая-то правда в этом есть он был создан по образцу Собора Парижской Богоматери. Совсем рядом отель Fairmont San Francisco, где на Новый год многие приходят смотреть рождественскую елку, кроме того, на крыше можно попасть в настоящий мини-парк, насладиться классной атмосферой и видом на город.

The Palace Of Fine Arts

Пусть и это место довольно известное у туристов, но это тот случай когда его стоит посетить. The Palace Of Fine Arts поистине произведение искусства — колоннада и ротонда в греко-римском стиле, которое расположено у небольшого озера с лебедями. Изначально его строили для экспозиции 1915 года - выставки произведений искусства, а в 2009 году реконструировали - так оно нравилось местным жителям. Кстати, сейчас это любимое место для проведения свадеб и фотосессий, и лучший парк для прогулок жителей соседней района — Marina. Будет время, обязательно погуляйте по улочкам, очень милый район с многочисленными кафе и ресторанами.

Lyon Street Steps

Если вы направляетесь со стороны The Palace Of Fine Arts, то будете готовы к серьезной тренировке - не зря тут так часто бегают местные жители. В феврале тут вовсю цветут магнолии, а все остальное время года — просто еще один потрясающий вид на город, и лестница на которой можно останавливаться раз 10 фотографируя виды и детали архитектуры вокруг. Слева от вас, будет парк Presidio, прогуляйтесь и дойдите еще до одного секретного места Lover's Lane. Это аллея из эвкалиптов с инсталляцией зигзагообразного искусственного дерева — одно из самых фотогеничных парков в городе.

Corona Heights Park

Вместо того, чтобы ехать на Twin Peaks, рекомендую подняться на небольшую, но не менее красивую смотровую Corona Heights. Тут вы найдете немного марсианские пейзажи и панорамный вид на весь город. Как всегда, закат - лучшее время для посещения, но и днем вид вас точно не разочарует.

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