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Ви могли це не знати: названо помилки, які "вбивають" батарею смартфона

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read3 хв
icon 449
Ви могли це не знати: названо помилки, які "вбивають" батарею смартфона
Деякі звички під час користування смартфоном можуть помітно скорочувати термін служби його акумулятора.
Джерело: Pexels

Деякі звички під час користування смартфоном можуть помітно скорочувати термін служби його акумулятора. Серед найпоширеніших помилок – регулярне розряджання до 0%, постійне утримання заряду на рівні 100% та перегрівання пристрою.

Про це повідомляє HowToGeek. Експерти зазначають, що сама по собі швидка зарядка практично не впливає на деградацію акумулятора, оскільки сучасні смартфони автоматично регулюють потужність залежно від рівня заряду.

Чому швидка зарядка не "вбиває" батарею

Наприклад, якщо телефон підтримує заряджання потужністю 60 Вт, це не означає, що батарея постійно отримує таку потужність. Максимальні показники використовуються переважно на низькому рівні заряду, а після досягнення приблизно 70-80% швидкість заряджання поступово зменшується.

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Коли акумулятор майже повністю заряджений, смартфон переходить на мінімальну потужність. Це допомагає знизити нагрівання, яке є одним із головних чинників старіння літій-іонних батарей.

Розряджання смартфона до 0%

Регулярне використання смартфона до повного вимкнення може негативно впливати на акумулятор. Хоча сучасні пристрої не дозволяють батареї фізично розрядитися до абсолютного нуля, глибокі розряди все одно створюють додаткове навантаження.

Після такого розряджання акумулятору потрібно більше енергії та часу для відновлення заряду. Це може супроводжуватися додатковим нагріванням і швидшим використанням ресурсу зарядних циклів.

Ви могли це не знати: названо помилки, які ''вбивають'' батарею смартфона

Розряджений телефон.

Джерело: Pexels

Постійний заряд на рівні 100%

Шкідливою для батареї може бути й протилежна звичка – постійно тримати смартфон підключеним до зарядного пристрою. У такому разі рівень заряду може постійно коливатися між 99% і 100%, створюючи додаткове навантаження на акумулятор.

Літій-іонні батареї краще працюють у діапазоні приблизно 20-80%. Саме тому в багатьох сучасних смартфонах передбачені функції захисту акумулятора та адаптивного заряджання, які допомагають продовжити термін його служби.

Ви могли це не знати: названо помилки, які ''вбивають'' батарею смартфона

Налаштування в телефоні для батареї.

Джерело: HowToGeek

Перегрів смартфона

Найбільшою загрозою для літій-іонного акумулятора є висока температура. Смартфон може перегріватися не лише під час заряджання, а й під час звичайного використання.

Експерти радять не залишати пристрій під прямим сонячним промінням або в салоні автомобіля влітку. Також варто уникати тривалих ігрових сесій чи довгого використання навігації, якщо телефон уже сильно нагрівся.

Додатковою проблемою можуть стати товсті захисні чохли, які здатні погіршувати відведення тепла від пристрою.

Ви могли це не знати: названо помилки, які ''вбивають'' батарею смартфона

Перегрітий телефон.

Джерело: HowToGeek

Нагадаємо, перегрів смартфона може бути спричинений надмірним навантаженням, фоновими процесами або заряджанням. Особливо небезпечним є одночасне заряджання та активне використання пристрою, оскільки це збільшує навантаження на акумулятор.

Як писав OBOZ.UA, зазвичай сучасний літій-іонний акумулятор смартфона розрахований на 2–3 роки роботи. За оцінками виробників, за цей час батарея проходить приблизно 300–500 циклів заряджання, після чого її ємність може знизитися орієнтовно на 20%.

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