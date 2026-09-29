Багато людей залишають смартфон підключеним до зарядного пристрою навіть після того, як батарея показує 100%. Особливо часто так відбувається вночі. Це породжує логічне питання: чи шкодить акумулятору кілька зайвих годин біля розетки?

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У сучасних телефонах передбачені системи, які контролюють процес заряджання. Тому ситуація не настільки небезпечна, як іноді здається. Водночас OBOZ.UA інформує, що деякі звички справді можуть прискорити зношування батареї.

Що відбувається, коли на екрані вже 100%

У більшості сучасних смартфонів встановлені літій-іонні або літій-полімерні акумулятори. Їхню роботу контролює спеціальна електроніка.

Коли заряд досягає максимального рівня, телефон не продовжує безперервно подавати струм у батарею. Система зупиняє активне заряджання, а якщо рівень трохи знижується, може короткочасно його поповнити.

Тому кілька хвилин або навіть певний час після досягнення 100% самі по собі не означають, що акумулятор одразу почне псуватися.

Чи потрібно бігти до розетки одразу після повного заряду

Негайно від'єднувати смартфон у ту ж секунду, коли з'явилися 100%, не обов'язково.

Сучасна електроніка захищає батарею від постійного перезаряджання. Однак якщо телефон щодня проводить багато годин підключеним до мережі, акумулятор довше перебуває на високому рівні заряду.

Разом із нагріванням це може поступово прискорювати його природне старіння. Тому, якщо смартфон уже заряджений і немає потреби залишати його біля розетки, краще від'єднати кабель.

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Нічна зарядка

Залишити сучасний смартфон заряджатися на ніч загалом можна. Контролер не дозволяє батареї нескінченно отримувати заряд після досягнення максимуму.

Набагато більше уваги варто звертати на температуру. Телефон не слід класти під подушку, ковдру або залишати в іншому місці, де тепло погано відводиться. Перегрівання здатне негативно впливати на стан акумулятора значно сильніше, ніж саме перебування смартфона підключеним до зарядного пристрою.

Який режим заряджання батарея любить найбільше

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Якщо головна мета – якомога довше зберегти початкову ємність акумулятора, не обов'язково щоразу доводити заряд до максимуму.

Часто радять підтримувати його приблизно в межах 20–80%. Такий режим зменшує час, протягом якого батарея перебуває в крайніх станах заряду.

Втім, це не означає, що заряджання до 100% потрібно уникати за будь-яких обставин. Якщо попереду тривалий день і важлива максимальна автономність, повністю зарядити телефон цілком нормально.

Функція, яку варто пошукати в налаштуваннях

У багатьох сучасних смартфонах є оптимізоване або адаптивне заряджання.

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Телефон аналізує звички власника і може, наприклад, певний час утримувати батарею на рівні близько 80%, а до 100% зарядити її незадовго до того моменту, коли користувач зазвичай від'єднує пристрій.

У деяких моделях також можна вручну встановити обмеження максимального заряду.

Що найбільше скорочує ресурс акумулятора

Щоб батарея довше залишалася в хорошому стані, варто дотримуватися кількох простих правил:

не допускати регулярного сильного нагрівання смартфона;

користуватися справними та якісними зарядними пристроями;

не залишати телефон під прямим сонцем під час заряджання;

не розряджати акумулятор до 0% щоразу без необхідності;

за можливості використовувати функцію оптимізованого заряджання;

не тримати батарею постійно на максимальному рівні, якщо в цьому немає потреби.

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Отже, після досягнення 100% смартфон може ще певний час залишатися підключеним до зарядного пристрою – критичної шкоди від цього не буде. Однак постійне багатогодинне перебування на зарядці, особливо за високої температури, краще не перетворювати на щоденну звичку.

Раніше OBOZ.UA пояснював, чи потрібно перезавантажувати телефон після оновлення.

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