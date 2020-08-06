З'явилися свіжі подробиці про новий iPhone 12. Фото

Олексій Тітофф Технології 05:00, 6.08.2020

У мережі з'явилися фото, на яких можливо показані чохли для нового iPhone 12. Даний аксесуар був створений з розрахунком на бездротову зарядну станцію AirPower, яку компанія Apple поки не випустила.

Як пише Sparrows News, головною фішкою обох пристроїв є невеликі магніти, розташовані по колу. Таке розташування компонентів дозволить утримувати iPhone на поверхні зарядки при підключенні.

Відзначається, що вбудовані магніти, за рахунок наявності сильного магнітного поля, будуть автоматично вирівнювати смартфон так, щоб модуль зарядки знаходився строго навпроти генеруючих електромагнітні коливання котушок.

Можливий чохол для iPhone 12

ЗМІ писали, що Apple може повторно презентувати зарядну станцію AirPower. Раніше даний гаджет не пішов у серійне виробництво через проблеми, що пов'язані з перегрівом використовуваних котушок індуктивності.

Можлива зарядна станція AirPower
Ймовірне зображення iPhone 12

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Apple в 2020 році вперше перенесла щорічну презентацію нових iPhone з вересня.

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