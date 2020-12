З'явилися перші оцінки та відгуки на гру Cyberpunk 2077

Гра Cyberpunk 2077 (Кіберпанк 2077) отримала перші оцінки від критиків, які високо оцінили творіння польської студії CD Projekt RED.

Популярний сайт Metacritic на основі 44 рецензій поставив середній бал відеогрі – 91 зі 100. Інші критики були аналогічними у своїх оцінках. Наприклад, портал IGN дав грі оцінку в 9 балів із 10, Windows Central – 5 із 5, GameSpot – 7 із 10, TheGamer – 10 із 10.

Переважно критики на відмінно оцінили сюжет гри та саму концепцію майбутнього. Їм сподобався створений світ, персонажі та ретельне опрацювання дизайну рівнів, постановки сцен тощо.

Оцінка гри Cyberpunk 2077

Однак водночас критики вказали на технічні помилки та збої, а також негативно оцінили другорядні завдання, назвавши їх безглуздими.

Додамо, що офіційно гра надійде в продаж 10 грудня на всіх основних платформах: ПК, PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S і Google Stadia.

До того ж зазначимо, що, за версією The Game Awards 2020, грою року стала Ghost of Tsushima, що розповідає про пригоди самурая в Японії ХІІІ століття. Друге ігрове місце дісталося The Last of Us: Part II. Бронзу отримала гра Hades. Далі йдуть DOOM Eternal і Spider-Man: Miles Morales на п'ятому місці. Переможець у цій номінації був обраний голосами користувачів.

За версією The Game Awards 2020, грою року стала Ghost of Tsushima Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2020 року на ігрових консолях і комп'ютерах вийде низка ігор, які можуть зацікавити гравців в Україні.