З'явилися перші фото з камери iPhone 12: порівняльні знімки

Опубліковано порівняльні фото з камер нового iPhone 12 Pro з попереднім флагманом від компанії Apple iPhone 11 Pro.

Тестували новинку журналісти видання Tech Crunch. Зазначимо, що в новому "яблучному" смартфоні встановлена така ж система з трьох камер, але основна оптика отримала 7-лінзовий об'єктив із діафрагмою f/1.6, що дає йому змогу захоплювати на 27% більше світла. Також було доопрацьовано алгоритми обробки знімків.

Водночас Apple зробила акцент на ультраширококутній камері. В iPhone 12 Pro фото вийшли з більшою деталізацією та меншим спотворенням якості текстур.

Під час зйомки в нічному режимі iPhone 12 Pro краще робить фото, видаючи на зображенні менше засвітів. Портретний режим в iPhone 12 та iPhone 12 Pro менше обрізає волосся по краях.

Також новий флагман від Apple став краще знімати відео, що помітно під час зйомки з 10-бітовим HDR Dolby Vision. Крім того, у новому iPhone 12 Pro встановлено сканер LiDAR, завдяки чому смартфон швидше фокусується під час поганого освітлення. Ще нова технологія дала змогу проводити зйомку в портретному режимі за використання нічного режиму, чого раніше в iPhone не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL: