З'явилися перші чутки про iPhone 13: без роз'ємів і проводів

Майбутній iPhone 13 від компанії Apple може вийти без фізичних роз'ємів для під'єднання зарядного проводу, що посилить вологозахист пристрою.

Про це у своєму відеоблозі розповів відомий інсайдер Джон Проссер. За його словами, такий смартфон уже покажуть у 2021 році.

Блогер розповів, що iPhone без роз'ємів зможе заряджатися за допомогою бездротової зарядки MagSafe, яку показали на презентації iPhone 12.

Водночас Проссер зазначив, що не всі iPhone будуть бездротовими. Ймовірно, такий захищений корпус отримає тільки топова версія смартфона від Apple. На його думку, тільки в наступних поколіннях "яблучна" компанія повністю перейде на виробництво смартфонів без отворів.

Блогер додав, що така інновація в довгостроковій перспективі буде вигідна користувачам iPhone, адже вони економлять на придбанні кабелів для зарядки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, яким буде iPhone 13. Також з'явилися перші чутки про новий дисплей iPhone 13.