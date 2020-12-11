З'явилися фото Ілона Маска на місці катастрофи Starship

Олексій Тітофф Технології 11:25, 11.12.2020 Оновлено: 11:25, 11.12.2020

Опубліковано фото з місця вибуху прототипу космічного корабля Starship SN8, створеного компанією Ілона Маска SpaceX.

На знімках в Twitter показано, що на місце аварії на пусковий комплекс в місті Бока Чика, штат Техас прибув Маск з співробітниками SpaceX.

Також він пообіцяв залишити частини підірваного прототипу на пам'ять. Відзначимо, після невдалої посадки на стартовий майданчик встановлять наступний прототип SN9 для продовження випробувань.

Місце катастрофи Starship SN8
Twitter

Нагадаємо, що при тестовому запуску Starship вперше піднявся на значну висоту, щоб перевірити аеродинаміку космічного корабля. Також була випробувана керована вертикальна посада в задану точку.

Відзначимо, що перед запуском Маск оцінював успішність запуску з ймовірністю 33%.

Ілон Маск на місці вибуху
Twitter
Twitter
Маск на місці катастрофи
Twitter
Ілон Маск на пусковому майданчику
Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, прототип космічного корабля Starship, який розробляє компанія Ілона Маска SpaceX, вибухнув під час посадки.

Днем раніше SpaceX за секунду до старту скасувала запуск космічного корабля для польотів на Марс.

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