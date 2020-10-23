З'явилися детальні фото раніше секретного літака США

У США зробили нові фото найзагадковішого військового літака Lockheed F-117 Nighthawk.

Бойова машина була знята з озброєння в 2008 році. Однак нові знимки літака зробили на базі Корпусу морської піхоти США в Мірамаре, передає Drive.

На опублікованих світлтнах видно, що літак знаходиться в хорошому стані та не виглядає старим або запущеним. Відзначається, що стан покриття літака безпосередньо впливає на його радіолокаційну помітність.

Lockheed F-117 Nighthawk

Видання припустило, що знятий з озброєння F-117 використовують в якості супротивника на навчаннях.

Відзначимо, що Lockheed F-117 Nighthawk – одномісний дозвуковій тактичний ударний літак, який здійснив перший політ в 1981 році та приступив до експлуатації в 1983 році. За весь час побудували лише 64 літака. F-117 прибрали з американської армії через появу винищувача п'ятого покоління F-22 Raptor.

Літак Lockheed F-117 Nighthawk

Літак Lockheed F-117 Nighthawk в повітрі

Літак F-117 на військовій базі

Літак F-117 на військовій базі США

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