З'явилися детальні фото раніше секретного літака США

Олексій Тітофф Технології 20:34, 23.10.2020

У США зробили нові фото найзагадковішого військового літака Lockheed F-117 Nighthawk.

Бойова машина була знята з озброєння в 2008 році. Однак нові знимки літака зробили на базі Корпусу морської піхоти США в Мірамаре, передає Drive.

На опублікованих світлтнах видно, що літак знаходиться в хорошому стані та не виглядає старим або запущеним. Відзначається, що стан покриття літака безпосередньо впливає на його радіолокаційну помітність.

Lockheed F-117 Nighthawk

Видання припустило, що знятий з озброєння F-117 використовують в якості супротивника на навчаннях.

Відзначимо, що Lockheed F-117 Nighthawk – одномісний дозвуковій тактичний ударний літак, який здійснив перший політ в 1981 році та приступив до експлуатації в 1983 році. За весь час побудували лише 64 літака. F-117 прибрали з американської армії через появу винищувача п'ятого покоління F-22 Raptor.

Літак Lockheed F-117 Nighthawk
Літак Lockheed F-117 Nighthawk в повітрі
Літак F-117 на військовій базі
Літак F-117 на військовій базі США

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗСУ показали найпотужніше зброю з США в дії.

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