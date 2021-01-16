З'явилися дані про 'революцію' в нових iPhone

Китайський інсайдер Мін-Чі Куо сказав, що iPhone від компанії Apple отримає нову систему охолодження.

Особливістю "яблучних" смартфонів стане висока ефективність за рахунок використання випарної камери, пише Apple Insider.

За словами Куо, "революція" технології в тому, що всередині спеціальної теплової колби є вода, яка перетворює її на пару під впливом тепла від електронних компонентів смартфона. Після переходу пари в ділянки з менш низьким тиском і її розподілу випарною камерою відбуватиметься охолодження пластини, що контактує з чипом. Такий ефект дасть змогу відвести зайве тепло без додаткових енерговитрат.

Інсайдер додав, що зараз Apple активно тестує цю технологію, яка з'явиться в майбутніх iPhone. Однак він зазначив, що це навряд чи буде реалізовано на пристроях у 2021 році.

Зазначимо, що раніше Мін-Чі Куо назвав терміни виходу iPhone 13 у 2021 році.

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