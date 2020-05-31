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31 травня • оновлено в 13:20
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/ наука

З'ясувалися цікаві факти про дружин астронавтів, які полетіли в космос на кораблі Маска

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Обидва астронавти NASA, які полетіли в космос на кораблі Ілона Маска Crew Dragon, одружені на жінках-астронавтках.

До того ж одна вже була на МКС, а інша займалася телескопом "Хаббл" і брала участь в одній із останніх його місій. Про це повідомляє портал Spaceflight Now.

Зазначається, що 53-річний Даглас Херлі та 49-річний Роберт Бенкен – фахівці своєї справи, кожен із них у минулому двічі літав на шаттлах.

З'ясувалися цікаві факти про дружин астронавтів, які полетіли в космос на кораблі Маска

Крім цього, вони не тільки колеги, але ще і кращі друзі в житті. Астронавти були свідками на весіллях один у одного.

Даглас Херлі та Роберт Бенкен

Даглас Херлі та Роберт Бенкен

spaceflightnow.com

Відомо, що Карен Найберг, дружина полковника Херлі, двічі літала в космос. Зараз вона вже вийшла у відставку і допомагає астронавту ростити їхнього 10-річного сина.

Карен Найберг

Карен Найберг

spaceflightnow.com

Тоді як Меган Макартур, дружина Бенкена, є однією з кандидаток на політ до Місяця, запланований NASA на 2024 рік. Вона, зокрема, брала участь у ремонті космічного телескопа "Хаббл" у 2009 році. Їхньому синові шість років.

Меган Макартур

Меган Макартур

spaceflightnow.com

"Уявляєте їхні сімейні розмови вдома за вечерею, коли вони повернуться?" – здивувалася історії астронавтів українка Ольга Руденко у Facebook.

Скріншот

Скріншот

Facebook/Olga Rudenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска 30 травня поїхав у свій перший пілотований політ. Запуск відбувся з мису Канаверал у Флориді (США), о 22:22 за київським часом.

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Автор
Марина Ліснічук
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
космос SpaceX
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