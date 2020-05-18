З'ясувалася справжня природа НЛО: секрет розкритий
У США лазер, який здатний створювати плазмові зображення, дуже часто приймають за непізнані літаючі об'єкти (НЛО).
Такий апарат є в розпорядженні Військово-морських сил (ВМС) США, передає Forbes. Відзначається, що подібна технологія призначена для обману інфрачервоних датчиків ракет з самонавідними головними частинами.
Так, лазер поміщається в хвостову частину літака, а відповідна плазмова мішень створюється на практично будь-якій відстані від літального апарату.
У той же час, експерти відзначають, що не всі аномальні випадки пов'язані саме з використанням лазера. Частина інцидентів залишається нерозкритою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пентагон оприлюднив ролики з непізнаними літаючими об'єктами, які були зняті з бортів літаків ВМС США.