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18 травня • оновлено в 07:31
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З'ясувалася справжня природа НЛО: секрет розкритий

10.3т
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У США лазер, який здатний створювати плазмові зображення, дуже часто приймають за непізнані літаючі об'єкти (НЛО).

Такий апарат є в розпорядженні Військово-морських сил (ВМС) США, передає Forbes. Відзначається, що подібна технологія призначена для обману інфрачервоних датчиків ракет з самонавідними головними частинами.

НЛО

НЛО

Ілюстрація

Так, лазер поміщається в хвостову частину літака, а відповідна плазмова мішень створюється на практично будь-якій відстані від літального апарату.

У той же час, експерти відзначають, що не всі аномальні випадки пов'язані саме з використанням лазера. Частина інцидентів залишається нерозкритою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пентагон оприлюднив ролики з непізнаними літаючими об'єктами, які були зняті з бортів літаків ВМС США.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
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