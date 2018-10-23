Звати "Бабуся": в Україні запрацював корисний бот

В Україні запрацював бот "Бабуся" для пошуку за судовим реєстром. Програмою можна скористатися як зі смартфона, так і з десктопного комп'ютера.

Про це повідомив Detector Media. Розробник "Бабусі" Андрій Хорсев на своїй сторінці у Facebook описав основні переваги нового сервісу.

Бот не потребує реєстрації та має простий інтерфейс — лише одне поле, яке треба заповнити — пошукове. Крім того, "Бабуся" може надсилати користувачу сповіщення про оновлення інформації щодо будь-якої судової справи.

Бота створила IT-компанія 908, яка раніше презентувала сервіс для пошуку інформації у держреєстрах Опендатабот.

Інший сервіс Опендатабот збирає дані з відкритих державних реєстрів та надає повну інформацію про людину або компанію. Його розробили для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів. Наразі Опендатаботом користується понад 250 тисяч громадян, кожен четвертий з них — щодня: це юристи, власники бізнесу та журналісти.

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