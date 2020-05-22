ЗСУ показали випробування винищувача танків "Корсар": видовищні фото

На полігоні поблизу селища Гончарівське Чернігівської області відбулися випробування легкого переносного ракетного комплексу "Корсар" виробництва ДП "Держ ККБ "Луч".

Як повідомляється на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, зброя має удосконалений приціл з тепловізором, який значно розширює її бойові можливості.

Український ЛПРК "Корсар" (дальність стрільби до 2,5 км) призначений для ураження нерухомих та рухомих броньованих цілей з будь-якими видами і типами броні: танків, бронетранспортерів, швидкісних десантних катерів, а також малорозмірних цілей – дотів, вертольотів, безпілотників.

Випробування "Корсара" Facebook Генштабу ЗСУ

Випробування "Корсара" Facebook Генштабу ЗСУ

Випробування "Корсара" Facebook Генштабу ЗСУ

Під час випробувань "Корсара" були задіяні бойові розрахунки, які пройшли відповідну підготовку, від командування Сухопутних військ ЗСУ, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій та Морської піхоти ВМС. Оператори розрахунків, окрім теоретичних навичок, відпрацювали практичні пуски ракет.

Для визначення ефективного розпізнавання цілі та точності ураження пуски ракет було здійснено як в світлу, так і в темну пору доби.

Разом з тим, під час випробувань забезпечувалося вимірювання точності траєкторних параметрів (дальність, швидкісні характеристики, просторові координати) руху ракети за допомогою радарної системи MFTR210040, яка автоматично супроводжувала її за допомогою радіолокаційного каналу з одночасною відеореєстрацією.

Випробування "Корсара" Facebook Генштабу ЗСУ

Випробування "Корсара" Facebook Генштабу ЗСУ

Випробування "Корсара" Facebook Генштабу ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL: