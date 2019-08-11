Зорепад Персеїди 2019: яку має силу і як встигнути сфотографувати

У серпні українці зможуть спостерігати одне з найяскравіших космічних явищ – зорепад Персеїди, який є інтенсивним метеорних потоком.

Персеїди можна буде спостерігати в нічному небі аж до 20 серпня, але пік зорепаду очікується в ніч з 12 на 13 серпня. Особливо видовищно буде виглядати метеорний потік двома ночі і четвертою ранку.

Астрологи зазначають, що цей зорепад Персеїди має величезну силу через свою високу інтенсивность.

Фахівці з американського космічного відомства NASA опублікували поради, як краще зняти потік Персеїди. Знімки найкраще робити подалі від міста на природі. Для якісних фото краще використовувати штатив, максимально тривалу витримку і таймер або дистанційне керування затвором камери.

Також має сенс використовувати широкоформатний об'єктив або риб'яче око, щоб захопити якомога більше простору. Ще краще використовувати ручний автофокус.

зорепад Персеїди

зорепад Персеїди

зорепад Персеїди

зорепад Персеїди

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в середині серпня на вечірньому небі можна буде спостерігати за унікальним явищем – метеоритним дощем, який називається зорепад Персеїди.

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