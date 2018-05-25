"Зомбі-пристрої": ФБР попередило атаку російських хакерів на Україну

ФБР знешкодило велику мережу ботів, створену з 500 заражених комп'ютерів по всьому світу.

Міністерство юстиції США заявило, що ботнет був створений хакерською групою Fancy Bear, передає BBC .

Раніше видання The Daily Beast із посиланням на джерела повідомило, що працівники ФБР заблокували ключовий сервер, який нібито належить Fancy Bear. Хакери могли отримати доступ до 500 тис. роутерів у 54 країнах. Висновки фахівців з комп'ютерної безпеки з компанії Cisco Talos підтвердило американське ФБР і Служба безпеки України.

Американська влада вірить, що під маскою "химерного ведмедя" ховається російська військова розвідка, а саме Головне управління Генштабу збройних сил Росії (ГРУ). Угруповання відоме з середини 2000-х років, в останні роки його жертвами ставали Бундестаг, комітет Демократичної партії США, НАТО і французький телеканал TV5 Monde.

Заразивши пристрої для роздачі інтернету, зловмисники могли викрадати з них дані користувачів, а також використовувати для кібератак.

Армію зомбі-пристроїв вдалося знешкодити за кілька днів до того, як вона могла бути активована. Головним об'єктом запланованої кібератаки була критична інфраструктура України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ попередила про можливу масштабну кібератаку на державні структури і приватні компанії напередодні фіналу Ліги Чемпіонів 2018. У Кремлі поквапилися заявити про свою непричетність до дій хакерів.