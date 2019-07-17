Знову провал: у Росії перед запуском тріснула ракета

У Росії перед запуском астрофізичної космічної обсерваторії "Спектр-РГ" у ніч на 13 липня виникла проблема, через яку переносили запуск.

Вона була пов'язана з тріщиною в трубопроводі на другому ступені ракети-носія "Протон-М", розповів "РИА Новости" джерело у ракетно-космічній галузі.

За його словами, фахівцям довелося заварити, а потім загерметизувати тріщину клеєм на стартовому комплексі космодрому.

Запуск "Протон-М" Роскосмос

Раніше керівник пресслужби "Роскосмосу" Володимир Устименко говорив, що причиною перенесення пуску стало "зниження тиску в баку другого ступеня ракети-носія через негерметичність трубопроводу наддуву бака".

Як повідомляв OBOZREVATEL, з російського космодрому Байконур стартувала ракета "Протон-М", яка має вивести в космос обсерваторію "Спектр-РГ".

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