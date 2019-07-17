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Знову провал: у Росії перед запуском тріснула ракета

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У Росії перед запуском астрофізичної космічної обсерваторії "Спектр-РГ" у ніч на 13 липня виникла проблема, через яку переносили запуск.

Вона була пов'язана з тріщиною в трубопроводі на другому ступені ракети-носія "Протон-М", розповів "РИА Новости" джерело у ракетно-космічній галузі.

За його словами, фахівцям довелося заварити, а потім загерметизувати тріщину клеєм на стартовому комплексі космодрому.

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Запуск "Протон-М"

Запуск "Протон-М"

Роскосмос

Раніше керівник пресслужби "Роскосмосу" Володимир Устименко говорив, що причиною перенесення пуску стало "зниження тиску в баку другого ступеня ракети-носія через негерметичність трубопроводу наддуву бака".

Як повідомляв OBOZREVATEL, з російського космодрому Байконур стартувала ракета "Протон-М", яка має вивести в космос обсерваторію "Спектр-РГ".

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Harrison Vivian
Harrison Vivian
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Все как всегда.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
ну ващето эта ракета уже улетела и успешно вывела на орбиту разгонный блок "ДМ-03", который, в свою очередь выводит на целевую орбиту КА "Спектр-РГ"! так что ваше подленькое хихиканье по поводу этой ракеты слегка припоздало.
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