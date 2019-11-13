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13 листопада • оновлено в 07:27
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Знищить Кримський міст! Росію злякав український ракетний комплекс

4.3т
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У Росії почали бити на сполох через українську збрю РК-360МЦ "Нептун", яка може знищити Кримський міст.

Головка самонаведення протикорабельної ракети Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун" була публічно продемонстрована вперше, передає Defense Express. На це звернули увагу російські ЗМІ. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Вони пригадали, як екс-секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що українські крилаті ракети здатні за лічені хвилини знищити незаконно збудований Росією Кримський міст.

Новини
В Україні вперше показали потужний ракетний комплекс "Нептун"

На підприємстві "Луч" повідомили, що головка самонаведення, яка відповідає за точність попадання в ціль, є одним з найскладніших елементів крилатої ракети, тому її характеристики тримаються в таємниці.

При цьому відомо, що "Нептун" оснащується новою комбінованою активною радіолокаційною двухдиапазонною головкою самонаведення, яка створена в компанії "Радіонікс". Вона має надвисокі кути огляду, може побачити і захопити ціль на відстані в 50 км, а також стійка до радіолокаційним перешкод противника.

Спочатку пролітає ракета на малій висоті для того, щоб ракета була непомітною для радарів противника. Через кілька десятків кілометрів до цілі, ракета робить "гірку", піднімаючись до декількох сотень метрів і включає активну головку самонаведення.

Як тільки ціль з'являється на горизонті, ракета її захоплює активною головкою самонаведення.

Маса ракети Р-360 становить 870 кг, а її бойова частина – до 150 кг, дальність пуску до 280 км, швидкість близько 900 км/год, а висота польоту над гребенем хвиль – від 3 до 10 м. Одночасно комплекс може запускати до 24 ракет. Час його розгортання не перевищує 15 хвилин.

Знищить Кримський міст! Росію злякав український ракетний комплекс
Знищить Кримський міст! Росію злякав український ракетний комплекс

Раніше OBOZREVATEL писав про особливості першої крилатої ракети українського виробництва "Нептун".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Олександр Турчинов
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Кравченко Сергей
Кравченко Сергей
в чем прикол ? )) в том , что Россия в ответ показала ракету ,которая может снести с лица земли Киев и Киевскую область ? Какой кретин эти статьи и особенно заголовки пишет ? Это я про "ужас в России" имею в виду ..)) Может интернет-порталам уже включать определенную цензуру для таких горе-авторов. Они же провоцируют наши отношения с Россией, с которой мы идем на реанимирование отношений. Люди комменты пишут плохие, смеются..Неправильно это все.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
нужны ракеты от 2500 км-эксперты и одним ударом .....финиш рашки
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Кремля Рука
Кремля Рука
Из какого котла строчишь?
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Хо Хол
Хо Хол
"...была создана на основе конструкторских решений советской противокорабельной ракеты Х-35..." - так ее декоммунизировать надо было, селюки.
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