Знищить Кримський міст! Росію злякав український ракетний комплекс

У Росії почали бити на сполох через українську збрю РК-360МЦ "Нептун", яка може знищити Кримський міст.

Головка самонаведення протикорабельної ракети Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун" була публічно продемонстрована вперше, передає Defense Express. На це звернули увагу російські ЗМІ. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Вони пригадали, як екс-секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що українські крилаті ракети здатні за лічені хвилини знищити незаконно збудований Росією Кримський міст.

На підприємстві "Луч" повідомили, що головка самонаведення, яка відповідає за точність попадання в ціль, є одним з найскладніших елементів крилатої ракети, тому її характеристики тримаються в таємниці.

При цьому відомо, що "Нептун" оснащується новою комбінованою активною радіолокаційною двухдиапазонною головкою самонаведення, яка створена в компанії "Радіонікс". Вона має надвисокі кути огляду, може побачити і захопити ціль на відстані в 50 км, а також стійка до радіолокаційним перешкод противника.

Спочатку пролітає ракета на малій висоті для того, щоб ракета була непомітною для радарів противника. Через кілька десятків кілометрів до цілі, ракета робить "гірку", піднімаючись до декількох сотень метрів і включає активну головку самонаведення.

Як тільки ціль з'являється на горизонті, ракета її захоплює активною головкою самонаведення.

Маса ракети Р-360 становить 870 кг, а її бойова частина – до 150 кг, дальність пуску до 280 км, швидкість близько 900 км/год, а висота польоту над гребенем хвиль – від 3 до 10 м. Одночасно комплекс може запускати до 24 ракет. Час його розгортання не перевищує 15 хвилин.

Раніше OBOZREVATEL писав про особливості першої крилатої ракети українського виробництва "Нептун".

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