Знайдена нова небезпечна вразливість в iPhone і iPad

В iPad і iPhone виявили вразливість, яка відкриває доступ до скопійованих у буфер обміну даних для iOS-додатків.

Про таку знахідку заявив програміст Томмі Міск. Подробиці він описав у своєму блозі.

На його думку, інформацію з буфера обміну можуть використовувати будь-які встановлені на iOS програми, зокрема й шкідливі. А це означає, що кіберзлочинці без проблем можуть дістатися до будь-якої особистої інформації користувача, зокрема дізнатися дані банківських карток і паролі.

Програміст виявив небезпечну вразливість в iPhone і iPad

Програміст пояснив "схему": як тільки користувач копіює своє фото, в буфері обміну опиняється не тільки зображення, але й усі ті дані, які були збережені у властивостях зображення. До таких, наприклад, відноситься інформація про GPS-координати.

Водночас, підкреслив Міск, крадіжка особистих даних здійснюється абсолютно непомітно, і власники iPhone і iPad про неї навіть не здогадуються.

Хоча варто зазначити, що в Apple програмісту заявили, нібито виявлена ним проблема не вважається вразливістю, тому вони не планують її усувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше власників iPhone і iPad почали відключати від мережі інтернет. Стосувалося це тих телефонів, на які не встигли встановити новітнє програмне забезпечення.

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