Знай наших: юний ІT-геній з України заробляє мільйони доларів

Юного генія з України Вадима Машурова назвали одним з найуспішніших ІT-розробників в країні. Історію його успіху в якості прикладу для молодих розробників називали спікери міжнародного форуму із залучення клієнтів з інтернету "Лабораторія онлайн бізнесу-2019".

Вадим Машуров

Головні спікери заходу відзначили компанію Instime.world Вадима Машурова, як одну з найуспішніших і поставили її в приклад для наслідування іншим молодим розробникам, яких зібралася велика кількість в столичному Палаці Спорту.

"Дох..я вони заробляють? Більше 3 мільйонів доларів в місяць – Instime.world! Ось, простий продукт. Коли він з'явився? Півроку тому. За півроку чуваки злетіли з Instagram до нереальних висот", - зазначив один з хедлайнерів форуму, творець IT-проекту, який був реалізований більш ніж за $ 100 млн.

Нагадаємо, 22-річний Вадим Машуров – юний український геній IT-бізнесу, один з найуспішніших молодих IT-підприємців України. Розробив сервіс по просуванню і монетизації сторінок в Instagram - Instime.world. Всього за 3 місяці цей сервіс масштабувався на понад 100 країн світу, і обслуговує більш ніж 125 тисяч користувачів щодня.

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