ЗМІ розкрили особливості iPhone 13

У нового iPhone 13 буде сканер відбитків пальців під екраном.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на інсайдерів, такий метод розблокування стане альтернативою Face ID, датчик якого в останніх моделях розташований у так званому чубчику.

Виявилося, що використовувати Face ID не завжди зручно, наприклад, якщо людина носить медичну маску під час пандемії.

Колишній співробітник Apple на умовах анонімності розповів, що компанія працює над оптичними сенсорами, які будуть зчитувати відбиток пальця.

Передбачається, що iPhone 13 презентують у 2022 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайський інсайдер Мін-Чі Куо сказав, що iPhone отримає нову "революційну" систему охолодження.

Також Apple запатентувала технологію для iPhone, яка стосується камери смартфона.

Крім того, компанія запатентувала нові технології для своїх розумних годин Apple Watch.

Раніше було представлено лінійку смартфонів iPhone 12.