ЗМІ назвали головний недолік iPhone 12: в Apple відповіли

Новий iPhone 12 Pro володіє вагомим недоліком – зниження часу автономної роботи смартфона.

Як повідомив редактор The Verge Нілай Пател, час роботи ґаджета від Apple дуже залежить від використання мереж 4G і 5G. Він зазначив, що мережі п'ятого покоління швидше розряджали батарею нового iPhone 12.

"Приблизно через 2,5 години екранного часу у смартфона залишилося 18% заряду", – зазначив він.

Журналіст також сказав, що різниця в автономності також буде відчутна під час використання стандартної мережі 5G і мереж міліметрового діапазону (mmWave), який є більш енерговитратним для пристрою.

Пател звернувся за коментарем до Apple, щоб прояснити ситуацію з часом автономної роботи. В "яблучній" компанії йому відповіли, що очікується, що заряду акумулятора повинно вистачати на весь день використання.

Резюмуючи Пател сказав, що iPhone 11 відрізнявся кращим часом автономної роботи, ніж нинішній флагман від Apple.

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