Жодної політики: Google ввів жорстке правило для співробітників

Компанія Google опублікувала оновлені внутрішні правила для співробітників, які забороняють обговорювати політику і останні новини на робочому місці, зокрема, месенджерах.

Компанія пояснює це тим, що такі діалоги "знижують ефективність робочого процесу".

Google також оголосив, що наймає команду для модерування обговорень співробітників на внутрішніх форумах, пише The New York Times.

"Наш головний обов'язок – виконувати роботу, заради якої кожного з нас найняли, а не витрачати робочий час на дискусії з неробочих тем", - йдеться в керівництві.

Новини Google присвятив дудл відомому українському письменнику

Раніше Google прославився корпоративною культурою, в якій співробітникам пропонувалося висловити свою думку і брати участь в різних дебатах. Однак у Силіконовій долині переконалися, що спонукання співробітників виступати на офісних форумах також може привести до неприємностей, пише видання.

Публіка вперше дізналася про внутрішнє невдоволення в Google після витоку поста співробітника, в якому говорилося, що жінки менш підходять для професії інженера, ніж чоловіки. Пост спровокував внутрішній скандал, і Google звільнив інженера, який написав його.

Цей інцидент спонукав Google оновити свої правила на робочому місці, щоб дати співробітникам можливість забезпечити Google "безпечне, продуктивне і інклюзивне середовище для всіх".

Один зі скандалів у компанії був пов'язаний із заявами колишнього співробітника Google, що його звільнили за консервативні погляди і що компанія мала намір допомогти опонентові президента Трампа на виборах 2020 року. Після того, як було опубліковано інтерв'ю з цією людиною, Трамп написав у Твіттері, що можливі дії Google були незаконними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Google тричі проігнорував Росію на користь України.

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