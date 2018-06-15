Життя після смерті: вчені виявили докази раю

Грунтуючись на квантовій теорії поля, вчені припустили ймовірність існування раю і пекла.

Професор космології і фізики Каліфорнійського технологічного інституту Шон Керролл навів докази існування загробного життя, передає "Рамблер" .

Зокрема, Ланц стверджує: людина після смерті не зникає, а просто починає існувати в іншому вигляді.

За його словами, душа, швидше за все, являє собою ряд атомів, електронів або інших субатомних частинок.

Відзначається, що вони нікуди не зникають після загибелі тіла, їх просто перестає стримувати зовнішня оболонка і елементи повертаються в свої поля.

Згідно з квантовою теорією поля, для кожного типу частинок є одне поле у Всесвіті: одне для всіх фотонів, інше для електронів і так далі.

Таким чином виходить, що всі складові просто розлітаються по своїх місцях, але не зникають зовсім. Така поведінка частинок може підтверджувати і існування інших нематеріальних речей, таких як Рай або Пекло.

У контексті теорії вони можуть бути невидимими квантовими об'єктами нашого Всесвіту, де, за оцінкою вчених, видимою матерією є лише мала частина.

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