Життя на Марсі: вчені наблизилися до розгадки таємниці

Вченим вдалося виділити типи гірських порід і можливі місця їх залягання, найбільш перспективні для пошуку можливих скам'янілостей прадавніх організмів на Марсі.

Висновки фахівців були викладені у науковій статті, опублікованій у виданні Journal of Geophysical Research: Planets командою на чолі з Дереком Бріггсом з Єльського університету у США, передає "Рамблер".

Відзначається, що життя має властивість залишати після себе характерні скам'янілості.

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Вчені налаштовані оптимістично. Зокрема, впевненості їм додає відсутність на Червоній планеті руху тектонічних плит.

На Землі такі зрушення мнуть цілі геологічні пласти, підвищуючи в них і тиск, і температуру. Тендітні скам'янілості при цьому запросто можуть зруйнуватися. Однак на Червоній планеті нічого подібного не спостерігається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уфологи помітили на знімках, зроблених ровером третього покоління на поверхні Марса, загадковий темний об'єкт, який дуже нагадує птаха.