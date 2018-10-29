Жителям Швеції вживили чіпи під шкіру: що це і як працює

Шведам почали масово імплантувати чіпи під шкіру. Тепер люди можуть ними відчиняти вхідні двері, а також надавати у такий спосіб квитки для контролю на потяг.

І це — лише початок можливостей. Мікрочіп довжиною трохи менше двох сантиметрів вводиться під шкіру між великим і вказівним пальцями руки, а згодом його зможуть імплантувати і в голову, йдеться у сюжеті DW Ukrainian.

Зі свого боку захисників конфіденційності турбують можливі крадіжки і витік особистих даних через застосування таких технологій.

Дослідження ЄС попередили про ризики імплантування мікрочіпів. З їхньою допомогою можна легко створювати профілі руху та впливати на поведінку людей.

"З точки зору конфіденційності завжди існують ризики, пов'язані з використанням персональної інформації. І це залежить від того, як ви захищаєте свої дані. Тож вам слід провести аналіз ризиків, перш ніж використовувати ці чіпи", — сказав Адольф Слома, представник Шведської служби захисту даних.

Новини Штучний інтелект розпізнаватиме брехливих туристів на європейських кордонах

Проте аналіз ризиків більше не потрібен продавцю чіпів Йовану Остерлунду. Цей тренд неможливо зупинити. Незабаром чіпи носитимуть не тільки в руці, але й у голові, стверджують у виданні.

"Через 30 років відбудеться чіткий розподіл суспільства між природними та неприпродними громадянами. Природні продовжуватимуть відкидати будь-яку технічну оптимізацію свого тіла. Це як відмова від технічного страхування сьогодні", — розповів підприємець Остерлунд.

Дизайнер Ерік Фріск, який зі своєю дівчиною імплантував під шкіру такий датчик, вважає, що чіпи могли б звітувати про його температуру або рівень цукру у крові, щоб контролювати тіло.

Як стверджує DW Ukrainian, "чіпованих" шведів щодня стає дедалі більше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дрони рятуватимуть під час катастроф і лих.