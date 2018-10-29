Жителям Швеції вживили чіпи під шкіру: що це і як працює

Шведам почали масово імплантувати чіпи під шкіру. Тепер люди можуть ними відчиняти вхідні двері, а також надавати у такий спосіб квитки для контролю на потяг.
І це — лише початок можливостей. Мікрочіп довжиною трохи менше двох сантиметрів вводиться під шкіру між великим і вказівним пальцями руки, а згодом його зможуть імплантувати і в голову, йдеться у сюжеті DW Ukrainian.
Зі свого боку захисників конфіденційності турбують можливі крадіжки і витік особистих даних через застосування таких технологій.
Дослідження ЄС попередили про ризики імплантування мікрочіпів. З їхньою допомогою можна легко створювати профілі руху та впливати на поведінку людей.
"З точки зору конфіденційності завжди існують ризики, пов'язані з використанням персональної інформації. І це залежить від того, як ви захищаєте свої дані. Тож вам слід провести аналіз ризиків, перш ніж використовувати ці чіпи", — сказав Адольф Слома, представник Шведської служби захисту даних.
Проте аналіз ризиків більше не потрібен продавцю чіпів Йовану Остерлунду. Цей тренд неможливо зупинити. Незабаром чіпи носитимуть не тільки в руці, але й у голові, стверджують у виданні.
"Через 30 років відбудеться чіткий розподіл суспільства між природними та неприпродними громадянами. Природні продовжуватимуть відкидати будь-яку технічну оптимізацію свого тіла. Це як відмова від технічного страхування сьогодні", — розповів підприємець Остерлунд.
Дизайнер Ерік Фріск, який зі своєю дівчиною імплантував під шкіру такий датчик, вважає, що чіпи могли б звітувати про його температуру або рівень цукру у крові, щоб контролювати тіло.
Як стверджує DW Ukrainian, "чіпованих" шведів щодня стає дедалі більше.
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