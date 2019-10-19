"Земля – не унікальна": вчені зробили приголомшливе відкриття

Всесвіт наповнений дуже схожими з Землею і Марсом за своїм складом планетами. Це доводить нове дослідження вчених з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (США), які розглянули світло білих карликів.

Відповідну роботу опублікували в журналі Science. Команда астрофізиків і геохіміків заявила, що Земля не є унікальною, написало видання "Российская газета" з посиланням на Phys.org.

"Ми щойно збільшили ймовірність того, що багато кам'янистих екзопланет дуже схожі на Землю і Марс, а також що їх у Всесвіті налічується дуже велика кількість", – розповів співавтор роботи Едвард Янг.

До такого висновку дослідники прийшли, застосувавши розроблений ними метод детального аналізу геохімії планет, які розташовані за межами Сонячної системи. Вони розглянули отримані раніше дані про кам'янисті планети, що обертаються навколо шести білих карликів.

Вчені зробили приголомшливе відкриття

Найближчий з вивчених об'єктів знаходиться приблизно в 200 світлових роках від Землі, а найдальший – в 665. Потужне гравітаційне тяжіння призводить до того, що важкі елементи, наприклад, вуглець, кисень і азот, швидко осідають в їхніх надрах. Виявити ці елементи за допомогою звичайних телескопів – просто неможливо.

Але вивчення світла, що виходить від білих карликів, дозволяє проаналізувати спектр і виявити елементи, які були поглинені залишками древніх зірок. Матеріал від розірваних тяжінням білого карлика астероїдів і планет осідає на ньому.

"Аналізуючи склад атмосфери білого карлика, ми виявляємо елементи, з яких складався раніше об'єкт, що обертався навколо нього. У звичайному білому карлику повинні бути присутніми тільки водень і гелій. Але ми виявили й інші матеріали, такі як кремній, магній, вуглець і кисень", – пояснила провідна авторка дослідження Олександра Дойл.

Також вчені виміряли кількість заліза, яке окислюється в матеріалі, який потрапив на білий карлик. Гірські породи Землі і Марса схожі за своїм хімічним складом й містять, на диво, високий рівень окисленого заліза.

Виявилося, що і екзопланети навколо вивчених білих карликів мають такий же склад. За обсягами окисленого заліза ці кам'янисті об'єкти дуже схожі на Землю і Марс. Тобто вони мають таку ж геофізику і геохімію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародна група фізиків з Великобританії і США припустила, що дев'ята планета Сонячної системи, або Планета Х, насправді є первинною чорною дірою розміром з тенісний м'яч або з кулю для боулінгу.

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