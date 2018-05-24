Заражених уже тисячі: з'явилися деталі про кібератаку російських хакерів проти України

У процесі підготовки масштабної кібертатаки проти України російські хакери заразили вірусом VPNFilter щонайменше 500 тис. роутерів і приладів для зберігання інформації по всьому світу.

Як повідомляє Reuters, вірус вразив користувачів з десятків країн.

Видання наводить слова дослідника компанії Cisco Systems, який вважає, що за черговою кібератакою стоїть Кремль.

"За кампанією під назвою VPNFilter стоїть російський уряд, тому що хакерське програмне забезпечення обмінювалося кодами зі шкідливими ПЗ, які використовувалися у попередніх кібератаках, за які уряд США поклав відповідальність саме на Москву", - сказано у повідомленні.

Представник компанії також поділився технічними деталями з конкурентами, які продають ПЗ, щоб вони могли видавати попередження своїм клієнтам і захищати від загрози.

Міністерство національної безпеки США заявило, що воно розслідує шкідливе ПЗ, яке призначене для пристроїв Linksys, MikroTik, Netgear Inc, TP-Link і QNAP. Воно впроваджується в систему, пропонуючи встановити оновлення.

Пізніше з'явилася офіційна реакція Кремля на оприлюднену інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ попередила про можливу масштабну кібератаку на державні структури та приватні компанії напередодні фіналу Ліги Чемпіонів 2018.