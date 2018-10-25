Загадку Всесвіту вирішили: що відкрили вчені

Вчені доказали, що чорні діри зливаються одна з одною у космосі. Цей процес допоможе зрозуміти розвиток Всесвіту.

Про це розповіло видання Independent. Відкриття існування великої кількості бінарних надмасивних чорних дір підтверджує теорію розвитку Всесвіту, яка стверджує, що галактики та пов’язані з ними чорні діри зливаються одна з одною та створюють ще більші галактики й чорні діри.

Перед остаточним злиттям, чорні діри утворюють так звану бінарну чорну діру. Вони обертаються одна навколо одної, перш ніж наблизитися ближче та зіткнутися. Вчені виявили докази зіткнення менших чорних дір, починаючи із 2015 року, вимірюючи гравітаційні хвилі, які надходять у всесвіт.

NASA / CXC / A.Hobart, надмасивні чорні дири, ілюстрація

Однак дослідники поки не змогли доказати існування більших, надмасивних бінарних чорних дір.

Зараз вчені досліджують потужні промені, які випромінюють надмасивні чорні діри. Оскільки бінарні чорні діри обертаються одна навколо одної, то потік частинок та енергії, який від них надходить, іноді може змінювати напрямок. Завдяки відслідковуванню цього процесу дослідники можуть довести, що ці бінарні чорні діри насправді існують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у майбутньому гравітаційні хвилі можуть спровокувати появу неподалік від Землі чорної діри.