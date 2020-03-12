За вами шпигують: чотири ознаки, що ваш смартфон під "ковпаком"

Наш смартфон представляє потенційний інтерес для шпигунського спостереження. Не тільки публічні особи, а й звичайні люди потрапляють під "ковпак". Розповідаємо, як вирішити цю проблему

Кому це потрібно?

Мобільний телефон містить массу інформації про нас:

фото, відео, документи,

паролі облікових записів,

дані банківських карт,

історія пошуку в браузері,

геолокація,

архів повідомлень.

І навіть якщо ви самий законослухняний громадянин, ви можете бути цікавими спецслужбам, а також за вами можуть встановити стеження роботодавці або рекламні агентства. Ще є ревниві подружжя, недоброзичливці, злочинці і просто психопати, які можуть грубо влізти у ваше особисте життя.

Мобільні оператори більшості країн зобов'язані за законом співпрацювати з державними службами безпеки. Шпигунські дії інших небайдужих осіб та організацій незаконні.

Є кілька характерних ознак, які свідчать про наявність шкідливих, шпигунських програм на пристрої.

Занадто швидко сідає акумулятор

Помітили, що ваш телефон дуже швидко розряджається? Це підозрілий факт, якщо гаджет придбаний недавно.

При наявності шпигунських програм пристрій споживає більше енергії, ніж зазвичай і нагрівається. Власник постійно заряджає телефон, яким майже не користується. Варто перевірити використання батареї в настройках, щоб дізнатися, яка програма споживає більше енергії.

Крім того, пристрій працює відчутно повільніше, так як стороння програма використовує оперативну пам'ять для своїх завдань.

Самовільні дії

Власник смартфона може виявити ознаки наявності на пристрої шкідливих програм, якщо буде уважний:

Телефон сам по собі включається, перемикається між активними процесами, заходить в додатки, пише СМС і дзвонить на незрозумілі номера. Ви можете побачити цю активність особисто або, перевіривши список викликів.

Ви отримуєте на електронну пошту дивні повідомлення з кодами і символами. Це можуть бути і медіафайли.

Шпигунське програмне забезпечення створює папки і файли в телефоні. Варто перевірити їх наявність.

З'явилися додатки, які ви ніколи не скачували..

Інтернет-трафік невиправдано зріс.

Вбудоване програмне забезпечення

На мобільних зазвичай встановлений пакет базових додатків, які не можна видалити. Але це можуть бути незручні і потенційно небажані програми..

Це вони наповнюють смартфон спливаючими вікнами, змінюють настройки браузера, і навіть мають можливість збирати інформацію про користувача, щоб надалі продати її рекламним агентствам. Це може бути відстеження історії переглядів і пошуку в браузері, файли cookie, списки контактів та визначення місцезнаходження.

Незвичайний шум

Про прослуховуванні ваших дзвінків свідчать такі факти: під час телефонної розмови ви чуєте відлуння власного голосу, незвичайний тріск, клацання.

Ви можете почути звуковий сигнал на початку розмови або, коли прощаєтеся зі співрозмовником. Правда, не виключено, що шум виникає через неполадки в мережі або зламаний динамік. Але якщо з цим все в порядку, варто насторожитися.

Прослушка тільки здається старомодним атрибутом холодної війни. Насправді вона використовується і понині.

Якщо ви звикли мислити тверезо, і інтуїція говорить вам, що за вами стежать, можливо, варто прислухатися до її голосу. Щоб закрити допуск до своєї особистої інформації на телефоні, застосовуйте скидання до заводських налаштувань.

У будь-якому випадку ви повинні пам'ятати - кожна людина має право на недоторканність особистого життя.

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